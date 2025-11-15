Η Μεγάλη Απόδραση... Μια φωτογράφος άγριας ζωής που παρατηρούσε φάλαινες στα ανοιχτά του Σιάτλ κατέγραψε ένα εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες μιας ομάδας φαλαινών δολοφόνων που κυνηγούσαν μια φώκια που επέζησε μόνο σκαρφαλώνοντας στην πρύμνη του σκάφους της.

Η Charvet Drucker εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ φαλαινών δολοφόνων, γνωστών και ως Όρκες.

A wildlife photographer out on a whale watching trip in waters off Seattle captured dramatic video and photos of a pod of killer whales hunting a seal that survived only by clambering onto the stern of her boat. pic.twitter.com/V0yvyetZ5Q — The Associated Press (@AP) November 15, 2025

Οι συντονισμένες κινήσεις και τα χτυπήματα της ουράς των φαλαινών υποδήλωναν ότι κυνηγούσαν. Η Drucker χρησιμοποίησε τον φακό ζουμ της κάμεράς της για να εντοπίσει μια φώκια που προσπαθούσε να δραπετεύσει από το κοπάδι. Μία από τις λήψεις της έδειξε τη φώκια να πετάει στον αέρα πάνω από το πλήθος των φαλαινών που έβγαζαν αφρούς στο νερό, και υπέθεσε ότι ήταν μάρτυρας των τελευταίων στιγμών της φώκιας. Όμως η φώκια βγήκε από το νερό και ανέβηκε σε μια πλατφόρμα κολύμβησης στην πρύμνη του σκάφους κοντά στη μηχανή. Η Drucker άρχισε να βιντεοσκοπεί το συμβάν και να βγάζει φωτογραφίες.

Οι Όρκες δεν τα παράτησαν, αλλά αντίθετα φάνηκαν να συνεργάζονται για να ταρακουνήσουν το σκάφος και να κάνουν τη φώκια να πέσει από αυτό.

Η φώκια στο σκάφος του Drucker γλίστρησε τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να ξανασκαρφαλώσει και οι όρκες κολύμπησαν μακριά μετά από περίπου 15 λεπτά. «Μόλις έφυγαν οι όρκες, στρίψαμε το σκάφος και σιγά σιγά πλησιάσαμε την ακτή, με τη φώκια πάνω του, για να την μεταφέρουμε σε ασφαλέστερο σημείο. Μόλις πλησιάσαμε την ακτή, η φώκια αποφάσισε ότι ένιωθε αρκετά ασφαλής ώστε να εγκαταλείψει το σκάφος και πήδηξε μόνη της», δήλωσε η Ντράκερ στο τοπικό κανάλι KOMO-TV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.