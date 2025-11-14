Η Σαρβέτ Ντράκερ, φωτογράφος που ειδικεύεται στα καρέ άγριας ζωής και φυσικών τοπίων, συμμετείχε σε μια εκδρομή για παρατήρηση φαλαινών κοντά στο Σιάτλ, όταν, ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα κοπάδι τουλάχιστον οκτώ φαλαινών.

Με τον τηλεφακό της διέκρινε παράλληλα μια φώκια που, απεγνωσμένη, προσπαθούσε να τους ξεφύγει και κατέγραψε τη στιγμή που το ζώο, καταφέρνοντας να τις ξεγελάσει επιχειρεί να σκαρφαλώσει επάνω στο σκάφος στο οποίο επέβαινε η φωτογράφος και η ομάδα της.

Οι όρκες πλησίασαν τη βάρκα.

Η φωτογράφος δεν αναμείχθηκε, αλλά άρχισε να τραβά βίντεο του περιστατικού.

«Καημένη», ακούγεται να λέει, «είσαι εντάξει. Μείνε εδώ, μικρή μου».

Παρά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να την πιάσουν, οι όρκες συνέχισαν να επιχειρούν να αναποδογυρίσουν τη βάρκα, σύμφωνα με τον Guardian.

Αν και η φώκια έπεσε από το σκάφος τουλάχιστον μία φορά, κατάφερε να ανέβει ξανά και παρέμεινε εκεί. Υστερα από περίπου δεκαπέντε λεπτά οι όρκες τελικά απομακρύνθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.