ΟΗΕ: Η κλιματική αλλαγή θα πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες χώρες

Οι φτωχότερες χώρες του κόσμου αναμένεται να βιώσουν ταχύτερη και πιο έντονη άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με τις πλουσιότερες, ενώ θα παραμένουν εκτεθειμένες στη ζέστη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που εξετάζει πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τη φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNDP) και της Πρωτοβουλίας της Οξφόρδης για τη Φτώχεια και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (OPHI), οι χώρες με υψηλά ποσοστά φτώχειας θα υποστούν περισσότερες ημέρες ακραίας ζέστης, πάνω από 35°C, από ό,τι εκείνες με χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας.

Οι έρευνα διαπίστωσε ότι υπό ένα σενάριο υψηλών εκπομπών ρύπων, οι φτωχότερες χώρες αναμένεται έως το 2059 να έχουν 37 επιπλέον ημέρες ακραίας θερμότητας ετησίως, ενώ οι πιο εύπορες χώρες θα δουν αύξηση κατά 24 ημέρες.

«Αν κοιτάξουμε προς το μέλλον, αυτό που πιθανότατα θα κάνει η κλιματική αλλαγή είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες», δήλωσε ο Πέδρο Κονσεϊσάο, διευθυντής του Γραφείου Ανθρώπινης Ανάπτυξης του UNDP. «Εκείνοι που είναι ήδη πιο ευάλωτοι, είναι πιθανό να μείνουν ακόμη περισσότερο πίσω».

Η μελέτη συνδυάζει δεδομένα για το κλίμα και έρευνες φτώχειας σε 108 χώρες, για να κατανοήσει πώς τα δύο φαινόμενα συνδέονται και ενισχύει το ένα το άλλο.

Περίπου 80% των 1,1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν από τέσσερις «κλιματικούς κινδύνους», ακραία ζέστη, ξηρασία, πλημμύρες ή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Από αυτούς, 651 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται δύο ή περισσότερους κινδύνους ταυτόχρονα, ενώ 309 εκατομμύρια εκτίθενται σε τρεις ή και τέσσερις.

Η Νότια Ασία είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη έκθεση σε πολλαπλούς κλιματικούς κινδύνους, με το 99% του πληθυσμού της να ζει σε περιοχές που επηρεάζονται τουλάχιστον από έναν.

«Η αλληλεξάρτηση των κινδύνων της φτώχειας και της κλιματικής κρίσης αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον», προειδοποιούν οι συντάκτες της έκθεσης.



Πηγή: The Washington Post

