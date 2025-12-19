Οι καστανιές του Πηλίου πεθαίνουν - Αγωνία για παραγωγούς

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί του Πηλίου που καλλιεργούν κάστανα καθώς βλέπουν τις σοδειές τους να καταστρέφονται για ακόμη μία φορά.

Φέτος, η ασθένεια μελάνωση σε συνδυασμό με τις καταστροφές από τον Daniel κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τη σοδειά με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν πληγεί οικονομικά σε σημείο να μην μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην.

Τι είπαν οι ίδιοι στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

