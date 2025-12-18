Περιπέτεια στην Τσαγκαράδα: H φύση γίνεται πεδίο δράσης

Ο ιμάντας ισορροπίας, η τοξοβολία και το εντυπωσιακό zipline προσφέρουν στον επισκέπτη της Τσαγκαράδας Πηλίου μια δυνατή μίξη πρόκλησης, συγκέντρωσης και αδρεναλίνης.

Από τη λεπτή γραμμή του slackline μέχρι το αίσθημα «πτήσης» στο zipline, κάθε δραστηριότητα αξιοποιεί το φυσικό τοπίο με διαφορετικό τρόπο.

Στο κέντρο όλων αυτών, βρίσκεται ο Εμψυχωτής Δραστηριοτήτων, Νικόλας Μέλης, ο οποίος δημιούργησε ένα υπαίθριο πάρκο περιπέτειας μέσα στο βουνό, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν τη φύση πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά.

Ο δημοσιογράφος του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ δοκίμασε και ενθουσιάστηκε με όλες τις δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.