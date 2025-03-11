Επιστήμονες επανεξέτασαν το συνολικό μήκος του σώματος του μεγαλόδοντα, διαπιστώνοντας ότι είναι 30 πόδια (9 μέτρα) μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Οι άνθρωποι δεν συνυπήρξαν ποτέ με τον προϊστορικό καρχαρία.

Ειδικότερα, ο παλαιοντολόγος δρ. Kenshu Shimada, που είναι γοητευμένος με τα απολιθώματα καρχαριών από παιδί, έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη για το μέγεθος και το σχήμα του «Otodus megalodon», του γιγαντιαίου προϊστορικού καρχαρία. Στην τελευταία του έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο «Palaeontologia Electronica», ο Shimada υποστηρίζει ότι ο μέγας καρχαρίας μπορεί να έφτανε σε μήκος έως και 80 πόδια (24 μέτρα), ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 50 ποδιών (15 μέτρα).

Αναλύει, επίσης, ότι ο megalodon ήταν πιο αδύνατος από ό,τι θεωρούνταν, θυμίζοντας περισσότερο κομψό κίτρινο καρρχαρία παρά τον ογκώδη λευκό καρχαρία.

Αυτή η νέα οπτική προέκυψε αφού ο Shimada και η ομάδα του μελέτησαν 145 είδη σύγχρονων καρχαριών και 20 εξαφανισμένων, συγκρίνοντας τις αναλογίες τους με τα απολιθώματα του megalodon. Τα ευρήματά τους υποδεικνύουν ότι το σώμα του megalodon ήταν φτιαγμένο για ταχύτητα και αποδοτικότητα, όχι για όγκο. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην κατανόηση γιατί κάποια θαλάσσια σπονδυλωτά, όπως οι φάλαινες, μπορούν να μεγαλώσουν σε τεράστιες διαστάσεις, παραμένοντας ευκίνητα.

Η έρευνα του Shimada αμφισβητεί τις παγιωμένες αντιλήψεις για τον megalodon, ο οποίος προηγουμένως θεωρούνταν ως ένας γιγάντιος λευκός καρχαρίας. Η μελέτη ανατρέπει τόσο την επιστημονική κατανόηση του πλάσματος όσο και τον τρόπο που απεικονίζεται στα δημοφιλή μέσα.

