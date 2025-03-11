Η ατμοσφαιρική ρύπανση «πνίγει» την Ασία, σύμφωνα με τη λίστα που εκδόθηκε για τις πιο μολυσμένες χώρες του πλανήτη και στην οποία περιλαμβάνονται 20 μεγαλοπούλεις που η ζωή είναι αφόρητη λόγω της αιθαλομίχλης.

Από τις 20 πιο πολυσμένες πόλεις οι 19 βρίσκονται στην Ασία και οι 13 από αυτές μόνο στην Ινδία όπου η άνθηση της οικονομικής ανάπτυξης πυροδοτείται σε μεγάλο βαθμό από άνθρακα.

Άλλες 4 βρίσκονται στο γειτονικό Πακιστάν και από μία στην Κίνα και το Καζακστάν.

Η μόνη πόλη εκτός της Ασίας που εμφανίζεται στη λίστα είναι η N'Djamena, η πρωτεύουσα του Τσαντ στην κεντρική Αφρική – η οποία έχει την «πρωτιά» ως η χώρα με τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Επίσης, οι πόλεις με τη χειρότερη ρύπανση στη Βόρεια Αμερική ήταν όλες στην Καλιφόρνια.

«Ένας αόρατος δολοφόνος»

Η έκθεση της IQAir, μιας ελβετικής εταιρείας που παρακολουθεί την παγκόσμια ποιότητα του αέρα, εξέτασε τα λεπτά σωματίδια, ή PM2.5, έναν από τους μικρότερους αλλά πιο επικίνδυνους ρύπους.

Τα PM2,5 προέρχονται από πηγές όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, τις καταιγίδες σκόνης και τις πυρκαγιές. Είναι τόσο μικροσκοπικό – το 1/20 του πλάτους μιας ανθρώπινης τρίχας – που μπορεί να ταξιδέψει πέρα ​​από τις συνήθεις άμυνες του σώματος του ανθρώπου, στους πνεύμονες ή στην κυκλοφορία του αίματος.

Τα σωματίδια προκαλούν ερεθισμό και φλεγμονή και έχουν συνδεθεί με αναπνευστικά προβλήματα και χρόνια νεφρική νόσο. Η έκθεση σε αυτά τα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο και έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ότι τα μέσα ετήσια επίπεδα PM2,5 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Το Byrnihat, μια βιομηχανική πόλη στη βορειοανατολική Ινδία κατέγραψε συγκέντρωση PM2,5 128,2 πέρυσι – πάνω από 25 φορές το πρότυπο του ΠΟΥ.

Η έκθεση ανέφερε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση «παραμένει σημαντική επιβάρυνση για την υγεία… μειώνοντας το προσδόκιμο ζωής κατά περίπου 5,2 χρόνια».

«Είναι πολύ λυπηρό που ο Byrnihat συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας», είπε στο CNN η Suman Momin, 26 ετών, που ζει στην πιο μολυσμένη πόλη του κόσμου με 70.000 κατοίκους.

Kυβερνητικό όχημα στο Δελχί ψεκάζει με νερό για να ελέγξει την ατμοσφαιρική ρύπανση/ AP Photo

Άλλες 12 μεταξύ των 20 με τη πιο μολυσμένη ατμόσφαιρα, βρίσκονται στην Ινδία.

Ποταμός στην Ινδία. Photo AP

Η πρωτεύουσά της Ινδίας, το Νέο Δελχί για 6η συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται στις πιο μολυσμένες πρωτεύουσες του κόσμου με συγκέντρωση PM2,5 91,8. Η έκθεση απαριθμεί επίσης 6 πόλεις -Faridabad, Loni, Δελχί, Gurugram, Noida και Greater Noida – που βρίσκονται στη λίστα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ένα σεντόνι αιθαλομίχλης εγκαταστάθηκε πάνω από το Δελχί, ωθώντας τον πρωθυπουργό να κηρύξει σε «ιατρική έκτακτη ανάγκη» την πρωτεύουσα.

Ωστόσο, συνολικά, η Ινδία – το πιο πολυπληθές έθνος του κόσμου με 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους έπεσε από την τρίτη, στην πέμπτη θέση από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι γειτονικές χώρες της Ινδίας, το Μπαγκλαντές και Πακιστάν, είναι η δεύτερη και τρίτη, αντίστοιχα πιο μολυσμένες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τα μόρια PM2,5, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Κίνα –η οποία κυριαρχούσε στην παγκόσμια κατάταξη του χειρότερου αέρα στον κόσμο– σημείωσε μια μικρή βελτίωση, ανέφερε η έκθεση.

Το Πεκίνο καθάρισε τον τοξικό του αέρα

Η εθνική ετήσια μέση συγκέντρωση PM2,5 μειώθηκε από 32,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε 31, με την ποιότητα του αέρα να βελτιώνεται σε μεγαλουπόλεις όπως το Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Chengdu, το Guangzhou και το Shenzhen, αναφέρει η έκθεση.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εκπομπός διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια εκστρατεία κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , ιδιαίτερα στις πόλεις που τροφοδότησαν την οικονομική της ανάπτυξη και ώθησαν μια τεράστια επέκταση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Κενά δεδομένων

Και οι 20 από τις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου πέρυσι υπερέβησαν τις οδηγίες του ΠΟΥ για τα PM2,5 κατά 10 φορές πάνω από τα όρια, σύμφωνα με την έκθεση IQ Air.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει μια κρίσιμη απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την περιβαλλοντική σταθερότητα, ωστόσο τεράστιοι πληθυσμοί δεν γνωρίζουν τα επίπεδα έκθεσής τους», δήλωσε ο Frank Hammes, Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος της IQAir.

Το Ιράν και το Αφγανιστάν δεν συμπεριλήφθηκαν στη φετινή έκθεση λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας δεδομένων.

Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στη Νοτιοανατολική Ασία είναι επίσης ένα πρόβλημα, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες έχουν «σημαντικά κενά στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες», αναφέρει η έκθεση.

Το 2024, 173 από τις 392 πόλεις της περιοχής δεν είχαν κρατικούς σταθμούς παρακολούθησης, ενώ η Καμπότζη δεν είχε κανέναν.

Αυτά τα προβλήματα είναι πιθανό να επιδεινωθούν αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν να μοιράζονται δεδομένα για την ποιότητα του αέρα που συγκεντρώθηκαν από τις πρεσβείες και τα προξενεία τους παγκοσμίως λόγω «περιορισμών χρηματοδότησης», ανέφερε το Associated Press .

Οι χειρότερες πόλεις της Βόρειας Αμερικής

Μόνο το 17% των 8.954 πόλεων που αναλύθηκαν παγκοσμίως από την IQAir κατέγραψε την ποιότητα του αέρα που πληρούσε τις οδηγίες του ΠΟΥ για τη ρύπανση.

Οι πόλεις με τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Βόρεια Αμερική ήταν το Οντάριο, το Bloomington και το Huntington Park – όλες στην Καλιφόρνια.

Συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν σημαντική μείωση στα επίπεδα PM2,5 πέρυσι, με τον ετήσιο μέσο όρο να μειώνεται κατά 22% από το 2023.

Μόνο 12 χώρες, περιοχές κατέγραψαν συγκεντρώσεις PM2,5 κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν στη Λατινική Αμερική και στην περιοχή της Καραϊβικής ή της Ωκεανίας.

Πηγή: skai.gr

