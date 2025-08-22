Ο Στ. Παπασταύρου επισκέφθηκε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στην Αμοργό, τα Λιάδια, την Κίναρο και τη Λέβιθα, όπου συναντήθηκε με τοπικές αρχές και φορείς. Οι επισκέψεις εντάσσονται στη δημόσια διαβούλευση για τη "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη" και αφορούν το νέο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο «Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες». Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος 73/2025 που ρυθμίζει την αλιεία στην παράκτια ζώνη της Αμοργού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, της ειδικής συμβούλου στην Oceans 5 και το Rockefeller Brothers Foundation, αλλά και πρώην Επιτρόπου Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, Μαρίας Δαμανάκη. Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε από τα γραφεία στα Κατάπολα, μαζί με τον δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο και εκπροσώπους του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» του Συλλόγου αλιέων, που στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και Μάιο, καθαρισμό δυσπρόσιτων παραλιών με καΐκια την ίδια περίοδο και τη δημιουργία τριών προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος) κατά μήκος της ακτογραμμής της Αμοργού.

Επισκέψεις σε απομακρυσμένα νησιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε επίσης τα νησιά Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα, που βρίσκονται στο ανατολικότερο άκρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Στην Κίναρο, απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο των πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, υποπλοιάρχου Αναστάσιου Τουλίτση, υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Πανανά και ανθυπασπιστή Ελευθέριου Ευαγγέλου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το 2016. Παράλληλα, συναντήθηκε με τη μοναδική κάτοικο της Κινάρου, την κα Ειρήνη Κατσοτούρχη («κυρά Ρηνιώ»). Στη Λέβιθα, είχε επαφή με τα μέλη της ακριτικής οικογένειας που ζουν μόνιμα στο νησί.

Ακολούθως, μετέβη στο Δημαρχείο της Αμοργού για συνάντηση με τον Δήμαρχο Λευτέρη Καραΐσκο, όπου συζητήθηκαν εκτός των περιβαλλοντικών και ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομίας. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας.

Σημειώνεται ότι η Αμοργός και τα γειτονικά μικρά νησιά αποτελούν βασικό τμήμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου «Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες». Η περιοχή φιλοξενεί ορισμένους από τους σημαντικότερους πληθυσμούς θαλασσοπουλιών της χώρας, όπως οι αιγαιόγλαροι και ο μαυροπετρίτης, αλλά και μεγάλο αριθμό από ενδημικά και σπάνια είδη φυτών και ζώων, καθιστώντας το σύμπλεγμα νησιών σημείο αναφοράς για τη βιοποικιλότητα των ελληνικών νησιών.

Ηλ. Π.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

