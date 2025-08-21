Glaucus Atlanticus: Το τοξικό γαλάζιο «τερατάκι» της Μεσογείου

Αρχές και λουόμενοι στην περιοχή της Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, έπειτα από αλλεπάλληλες εμφανίσεις του δηλητηριώδους θαλάσσιου οργανισμού Glaucus Atlanticus.

Οι τοπικές αρχές είχαν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις και ανήρτησαν κόκκινες σημαίες κατά μήκος των επτά μιλίων ακτογραμμής στην παραθαλάσσια ζώνη του Γκουαρδαμάρ ντελ Σεγκούρα, απαγορεύοντας τo κολύμπι.

Όσοι παραβίαζαν την απαγόρευση κινδύνευαν όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και με σοβαρούς τραυματισμούς, εξαιτίας της επικίνδυνης φύσης του οργανισμού.

Την Πέμπτη, η τοπική αστυνομία προχώρησε σε υποβάθμιση του συναγερμού από κόκκινη σε κίτρινη σημαία, επιτρέποντας εκ νέου την κολύμβηση, αλλά με αυστηρή σύσταση για προσοχή.

Το Glaucus Atlanticus, γνωστό για την εντυπωσιακή μπλε εμφάνισή του, φέρει ισχυρή τοξίνη και η επαφή μαζί του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι αρχές προτρέπουν τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες να αποφεύγουν την επαφή με τον οργανισμό και να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση εντοπισμού του.

Ο ιδιαίτερος χρωματισμός τους λειτουργεί ως φυσικό καμουφλάζ: η έντονα γαλάζια κοιλιά του, του επιτρέπει να «γίνεται ένα» με την επιφάνεια της θάλασσας όταν επιπλέει ανάποδα, καθιστώντας δύσκολο το να το διακρίνει κανείς.

Αντίστοιχα, η ράχη του έχει γκριζοασημί απόχρωση, βοηθώντας τα να μην φαίνονται και από το βυθό.

Εκτός από εξαιρετικά στην άμυνα τους, τα blue glaucus διαθέτουν και ιδιαίτερες αναπαραγωγικές ικανότητες, καθώς είναι ερμαφρόδιτα — διαθέτουν δηλαδή τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα.

Μετά τη σύζευξη, το κάθε ένα μπορεί να γεννήσει περίπου 16 αυγά, τα οποία εκκολάπτονται μέσα σε περίπου τρεις ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.