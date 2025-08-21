Μερικώς ελεγχόμενη η φωτιά στην Αρκαδία - 30 πυρκαγιές και τρεις συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στη Βασκίνα Αρκαδίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση των υπολοίπων επτά.

Τα τοπικά ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ερευνούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Εν όψει του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη — καθώς η πρόβλεψη αγγίζει την "κατηγορία 4" κινδύνου — το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, συστήνεται η αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών, για τη διασφάλιση της ίδιας τους της ασφάλειας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Έλεγχοι και κυρώσεις για παραβάσεις

Τις τελευταίες ημέρες, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και επιβολή προστίμων σε περιστατικά που σχετίζονται με πυρκαγιές σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα. Συγκεκριμένα, δύο συλλήψεις αφορούσαν φωτιές σε υπαίθριους χώρους, ενώ η τρίτη αφορούσε απόρριψη εύφλεκτων υλικών.

Αναλυτικά:

• Την Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025, συνελήφθη ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βρυσών, στο Δήμο Αποκορώνου Κρήτης, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

• Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, στις 15 Αυγούστου 2025, σε ημεδαπό στη Σαμοθράκη, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, καθώς εντοπίστηκε να προκαλεί φωτιά σε υπαίθριο χώρο.

• Στην Πέλλα, στις 21 Αυγούστου 2025, ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Γιαννιτσών επέβαλαν πρόστιμο 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος προχώρησε σε απόρριψη εύφλεκτων υλικών σε αγροτική έκταση, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει πως κάθε πράξη που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς τιμωρείται αυστηρά, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

