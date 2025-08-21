Ρεκόρ καύσης δασικών εκτάσεων σημειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καθώς οι πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα (10.000 km2), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί από το 2006, όταν ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση.

Σήμερα, η συνολική έκταση που κάηκε ανέρχεται σε 10.157.310 στρέμματα – μια περιοχή μεγαλύτερη από την Κορσική – ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 9.885.240 στρεμμάτων όλου του 2017. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται στις καταγραφές του EFFIS ανά χώρα, την ίδια ώρα που Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζουν να μάχονται με μεγάλες και καταστροφικές εστίες φωτιάς.

Κρίσιμη κατάσταση σε Ιβηρική και Βαλκάνια

Το 2017 χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή απώλεια ανθρώπινων ζωών, καθώς μόνο στην Πορτογαλία περισσότεροι από 119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωτιές, με πάνω από το μισό της συνολικής καμένης έκτασης εκείνης της χρονιάς να αφορά τη συγκεκριμένη χώρα.

Φέτος, τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ – η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία και η Σλοβακία – έχουν ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ καμένων εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών. Η Πορτογαλία διατηρεί ακόμα το απόλυτο ρεκόρ με 5.635.300 στρέμματα που είχαν καταστραφεί το 2017, αλλά συγχρόνως, ουδέποτε είχε καταγραφεί μέχρι την 21η Αυγούστου τόσο μεγάλη καμένη έκταση.

Η Ισπανία παραμένει η πιο σκληρά δοκιμαζόμενη χώρα της ΕΕ φέτος, με πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα στάχτης – κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% των συνολικών απωλειών στην Ευρώπη το 2025. Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα. Η Πορτογαλία ακολουθεί με περίπου 2.740.000 στρέμματα και τρεις νεκρούς, ενώ η Ρουμανία μετρά 1.260.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, κυρίως στην Οντ, 356.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί, με μία απώλεια ζωής.

Στη Βρετανία, καταγράφηκε επίσης χρονιά ρεκόρ μετά τις πυρκαγιές της άνοιξης, που προκλήθηκαν από έναν πρόωρο καύσωνα, ενώ σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν και στη βόρεια Σκωτία στα τέλη Ιουνίου.

Στα Βαλκάνια, η Σερβία αντιμετωπίζει τη χειρότερη χρονιά της απ' όταν ξεκίνησε η συλλογή σχετικών στοιχείων.

Ανησυχητικές επιπτώσεις στο κλίμα και ανθρώπινες απώλειες

Οι εκτιμήσεις του EFFIS, που λειτουργεί ως δείκτης στο παρατηρητήριο Copernicus, λαμβάνουν υπ' όψιν τους μόνο τις πυρκαγιές με ελάχιστο μέγεθος τα 300 στρέμματα. Από τη 1η Ιανουαρίου έως τη 19η Αυγούστου, οι δασικές πυρκαγιές σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ παρήγαγαν 35 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), προσεγγίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 41 μεγατόνων του 2017. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται ως "πρωτοφανές για την εποχή", σύμφωνα με το EFFIS.

Η χρονιά εκείνη σημάδεψε την Ευρώπη με περισσότερους από 200 θανάτους, ιδίως στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Φέτος μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 10 νεκροί: δύο στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική χερσόνησο, σύμφωνα με το "Γαλλικό Πρακτορείο". Πρόκειται για προσωρινό απολογισμό, με τις αρχές να σημειώνουν συνεχώς αυξητικές τάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

