Ακτιβιστές της Greenpeace διέφυγαν σήμερα τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, πραγματοποιώντας μια σύντομη διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή έξω από την κύρια αίθουσα της ετήσιας συνάντησης στο Νταβός.

Φορώντας μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, τρεις διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στο Συνεδριακό Κέντρο και να σκαρφαλώσουν σε ένα μπαλκόνι. Στη συνέχεια δύο από αυτούς ξεδίπλωσαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε: "Φορολογείστε τους υπερπλούσιους. Χρηματοδοτήστε ένα δίκαιο και πράσινο μέλλον".

Προσωπικό ασφαλείας επενέβη και απομάκρυνε τους διαδηλωτές, λίγο πριν από την επίσημη τελετή έναρξης και την ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι τρεις ακτιβιστές απομακρύνθηκαν από το σημείο», δήλωσε αργότερα τηλεφωνικώς η ακτιβίστρια της Greenpeace Κλάρα Τόμσον. Απαντώντας σε ερώτηση πώς κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας η Τόμσον είπε: «Είχαν τον τρόπο και τα μέσα τους, δεν μπορώ να πω περισσότερα».

Το μήνυμα στους επιχειρηματίες και τους πολιτικούς που συμμετέχουν στη συνάντηση στην Ελβετία απηχεί μια άλλη διαμαρτυρία της Greenpeace χθες, Δευτέρα, στη διάρκεια της οποίας ακτιβιστές απέκλεισαν το ελικοδρόμιο του Νταβός.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ όπου ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης αυτή την εβδομάδα είναι η «προστασία του πλανήτη».

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανέφερε στο πρόγραμμά του για το 2025 πως είναι «κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών να εργαστούν από κοινού προκειμένου να εξεύρουν κοινές λύσεις και να αναλάβουν αποφασιστική δράση».

Διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων έριξαν επίσης τη Δευτέρα πράσινη μπογιά στη βιτρίνα μιας προσωρινής βάσης που έχει στήσει η Amazon στον κύριο δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

