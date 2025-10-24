Νιγηρία: Ομάδα προστασίας διασώζει θαλάσσιες χελώνες και ανταμείβει τους ψαράδες

Περιβαλλοντολόγοι και φοιτητές ζητωκραύγασαν, καθώς τρεις διασωθείσες θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες θεωρούνται απειλούμενες σε αυτή την περιοχή του κόσμου, επέστρεψαν στη θάλασσα από ιδιωτική παραλία στη μεγαλύτερη πόλη της Νιγηρίας, το Λάγος.

Εβδομάδες μετά τη διάσωσή τους από ψαράδες, οι χελώνες αφέθηκαν ξανά στη θάλασσα, αποτελώντας τις πιο πρόσφατες από τις δεκάδες θαλάσσιες χελώνες που έχουν σωθεί από την οργάνωση Greenfingers Wildlife Conservation Initiative τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ομάδα αφέθηκε ελεύθερη το περασμένο σαββατοκύριακο.

«Για τους ψαράδες, είναι απλώς τροφή», δήλωσε ο Chinedu Mogbo, ιδρυτής της Greenfingers, στο Associated Press. «Δεν υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση για την άγρια ζωή».

Οι θαλάσσιες χελώνες, που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα, είναι απειλούμενες γύρω από το Λάγος, μια παράκτια πόλη με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό τους, ωστόσο ειδικοί στην προστασία της άγριας ζωής, όπως ο Mogbo, κάνουν λόγο για ανησυχητική μείωση των χελωνών που προσεγγίζουν τις ακτές για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Τα είδη άγριας ζωής απειλούνται στη Νιγηρία

Η Νιγηρία, που διαθέτει πλούσια πανίδα, έχει 23 είδη πανίδας που απειλούνται, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Η χώρα αποτελεί επίσης κόμβο παράνομης διακίνησης άγριας ζωής, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, τροφοδοτείται από την πίεση του πληθυσμού και την έλλειψη ενημέρωσης για τα ζώα.

«Η άγρια ζωή της Νιγηρίας αντιμετωπίζει μια οξεία, συνεχιζόμενη απειλή, ισορροπώντας στο χείλος μιας μη αναστρέψιμης κατάρρευσης της βιοποικιλότητας», δήλωσε ο Mark Ofua, εκπρόσωπος της Wild Africa για τη Δυτική Αφρική.

Οι ταλαιπωρημένες χελώνες που διασώθηκαν από την ομάδα του Mogbo φιλοξενήθηκαν και δέχθηκαν φροντίδα σε κέντρο προστασίας άγριας ζωής στο Λάγκος πριν απελευθερωθούν εκ νέου στη θάλασσα.

«Έχουμε απελευθερώσει θαλάσσιες χελώνες και στη συνέχεια τις βρήκαμε ξανά πιασμένες μετά από έξι μήνες, και οι ψαράδες μάς ειδοποίησαν», ανέφερε ο Mogbo. «Αυτό, για μένα, είναι μια θετική εξέλιξη».

Τα κίνητρα προς τους ψαράδες βοήθησαν, πρόσθεσε. Οι ψαράδες ανταμείβονται με αλιευτικό εξοπλισμό όταν ειδοποιούν τους υπεύθυνους προστασίας σε περίπτωση που τα δίχτυα τους πιάσουν θαλάσσια χελώνα ή όταν εντοπίσουν φωλιά χελώνας στην ακτή.

Καθώς οι τρεις χελώνες χάνονταν στα νερά, μια ομάδα μαθητών παρακολουθούσε με θαυμασμό.

«Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, επειδή ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την περίθαλψη και προστασία της άγριας ζωής», είπε η φοιτήτρια Aviel Izedonmi. «Το να βλέπω κάτι τέτοιο στη Νιγηρία, όπου δεν είναι συνηθισμένο, μου δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ενέργειες».



Πηγή: skai.gr

