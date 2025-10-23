Κραυγή αγωνίας από πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας

Του Νικόλα Μπάρδη

Ήταν Σεπτέμβριος του 2023 όταν η κακοκαιρία Daniel έπληξε ανεπανόρθωτα τη Θεσσαλία, βουλιάζοντας πολλά χωριά και πόλεις στον κάμπο. Τρία από αυτά ήταν το Ερμήτσι, ο Παλαμάς και ο Βλοχός Καρδίτσας.

Η νεροποντή ήταν τόσο μεγάλη που τα σπίτια βούλιαξαν κάτω από τα νερά και οι κάτοικοι, προκειμένου να σωθούν, ανέβηκαν στις ταράτσες και τις σκεπές, περιμένοντας βοήθεια. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από εκείνη την κακοκαιρία. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Πήλιο, ενώ η εθνική οδός Αθήνας – Θεσσαλονίκης έκλεισε, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί» στα δύο.

Την επόμενη ημέρα, τα drones που πετούσαν πάνω από τον θεσσαλικό κάμπο μετέδιδαν μία απόκοσμη εικόνα. Όλη η περιοχή είχε μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη.

Πολλά χωριά είχαν εξαφανιστεί και οι βάρκες των ειδικών ομάδων έπλεαν ανάμεσα σε σπίτια και εκκλησίες, για να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους, που περίμεναν καρτερικά πολλές ώρες για βοήθεια και ανέβαζαν βίντεο στα social media, για να πάει κάποιος να τους σώσει. Και δεν ήταν μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Έβλεπαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται κάτω από τις λάσπες. Μερικές ώρες δυνατής βροχής ήταν αρκετές για να καταστραφούν ολόκληρα χωριά και πολλοί ήταν εκείνοι, που όντας απελπισμένοι, εγκατέλειψαν την περιοχή, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο σε άλλες πόλεις ή το εξωτερικό.

Οι υποσχέσεις των πολιτικών δεν τηρήθηκαν, τα επιδόματα ενοικίου δε δόθηκαν, ενώ οι αποζημιώσεις ήταν απειροελάχιστες μπροστά στην καταστροφή που συντελέστηκε, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι όχι μόνο να μην μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους, αλλά να μην μπορούν ούτε να πληρώσουν τα ενοίκιά τους, με αποτέλεσμα να τους κάνουν έξωση. Γιατί, εκτός από τις κατοικίες τους, έχασαν ζώα, καλλιέργειες και ακριβό εξοπλισμό.

Τα λεφτά που δόθηκαν από το κράτος σαν πρώτη βοήθεια δεν αρκούσαν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, πόσο μάλλον για όλα αυτές τις κοστοβόρες ενέργειες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο ολόκληρα χρόνια μετά από αυτήν τη φυσική καταστροφή να μην έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στα χωριά της Καρδίτσας.

Σπίτια μισογκρεμισμένα, σκουριασμένα αυτοκίνητα και γεωργικά εργαλεία, αυλές γεμάτες με μπάζα και έρημοι δρόμοι. Ειδικά όταν πέφτει το σκοτάδι η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη… Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως τα χωριά αυτά μοιάζουν σαν σκηνικό βγαλμένο από θρίλερ ή κάποια δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Όμως, είναι πέρα για πέρα αληθινό, και μπορεί για εμάς να είναι μια μακρινή εικόνα, αλλά για τους ανθρώπους που μένουν εκεί και δεν αφήνουν τον τόπο τους είναι μία σκληρή πραγματικότητα.

Μιλώντας στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν δραματική έκκληση στην πολιτεία να τους βοηθήσει οικονομικά, για να ξανασταθούν στα πόδια τους, και να μπορέσουν να χτίσουν από το μηδέν τα χωριά τους.

Αυτήν τη στιγμή νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι…



Πηγή: skai.gr

