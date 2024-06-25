Διπλάσια τα τελευταία 20 χρόνια η συχνότητα και το μέγεθος των ακραίων δασικών πυρκαγιών

Η συχνότητα και το μέγεθος των ακραίων δασικών πυρκαγιών φαίνεται να έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ τα έξι πιο ακραία έτη ήταν από το 2017 και μετά, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα από το 2003 ως το 2023 για να υπολογίσουν την αθροιστική ένταση ενός συμβάντος πυρκαγιάς, αντί για μία μόνο χρονική στιγμή και τοποθεσία.

Διαπίστωσαν ότι οι ενεργειακά ακραίες πυρκαγιές έχουν υπερδιπλασιαστεί σε συχνότητα και μέγεθος τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ οι έξι πιο ακραίες χρονιές ήταν από το 2017 και μετά.

Εντόπισαν επίσης ότι η βόρεια Αμερική και η Αυστραλασία/Ωκεανία επηρεάστηκαν περισσότερο από τα ακραία φαινόμενα και ότι η αύξηση των ακραίων φαινομένων σχετίζεται κυρίως με πιο έντονες πυρκαγιές στα εύκρατα δάση κωνοφόρων και τα δάση της τάιγκας, μεταξύ άλλων στη βόρεια Αμερική και τη Ρωσία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η αύξηση μπορεί να σχετίζεται με την αυξημένη ξηρασία στα δάση τα τελευταία χρόνια, λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

