Το φλερτ των ψαριών παρεμποδίζει η αυξανόμενη παρουσία των ψαράδων στο νερό, σύμφωνα με επιστήμονες που μελετούν τη συμπεριφορά των squaretail grouper. Το είδος αυτό ψαριού φαίνεται ότι με το που βλέπει τους ψαράδες τρέπεται σε φυγή χάνοντας την ερωτική του διάθεση.

Μια ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Lancaster στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι, τα ψάρια φοβούνται όλο και περισσότερο από την παρουσία ανθρώπων με αποτέλεσμα να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο να φλερτάρουν. Ακολούθως, επηρεάζονται τα επίπεδα των πληθυσμών τους και κατά συνέπεια η ίδια η συνέχεια της ύπαρξής τους.

Το ψαροντούφεκο «σκοτώνει» τον έρωτα

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Rucha Karkarey, ανώτερη επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Lancaster, δήλωσε στο CNN ότι οι ερευνητές εργάζονται στο αρχιπέλαγος Lakshadweep της Ινδίας, βόρεια των Μαλδίβων, εδώ και 10 χρόνια.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια, υπήρξε εντατική άνοδος της αλιείας στην περιοχή. Έτσι, οι ερευνητές άρχισαν να παρατηρούν πιο φοβική συμπεριφορά στο συγκεκριμένο ψάρι λίγο αργότερα, δηλαδή πριν από περίπου δύο χρόνια, δήλωσε η Karkarey.

Αυτό συμπίπτει με μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αλιείας. Οι ψαράδες αντί να ψαρεύουν με αγκίστρι και πετονιά από τις βάρκες τους άρχισαν να βουτούν στο νερό και να κυνηγάνε τα ψάρια με ψαροντούφεκο, προσέθεσε η ίδια.

«Το να αποφεύγεις τους θηρευτές είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός που βοηθά τα ζώα να επιβιώσουν από το κυνήγι» δήλωσε η Karkarey.

Αυτό επηρεάζει την αναπαραγωγή των squaretail groupers. Ειδικότερα, σε περιόδους αναπαραγωγής, τα ψάρια μετακινούνται από μια συγκεκριμένη περιοχή και συγκεντρώνονται για να βρουν σύντροφο σε μια άλλη καθορισμένη περιοχή κάποιες φορές το χρόνο.

Οι άνθρωποι αντιλαμβανόμενοι αυτή τη συμπεριφορά στοχεύουν να ψαρέψουν κατά εκείνες ακριβώς τις περιόδους, δηλαδή της αναπαραγωγής, προκειμένου να πιάσουν περισσότερα ψάρια.

Ψάρια-ήρωες θυσιάζονται για το φλερτ

Είναι ενδιαφέρον ότι τα πιο «γυμνασμένα» αρσενικά ψάρια είναι πιο ευάλωτα στο ψάρεμα, καθώς είναι πιο πιθανό να εκφράσουν πιο ριψοκίνδυνη συμπεριφορά φλερτ για να βρουν σύντροφο.

Αυτό περιλαμβάνει την υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης επικράτειας αρνούμενοι να την παραχωρήσουν σε έναν πιθανό ερωτικό αντίπαλο ή σε έναν ψαρά, εξήγησε ο Karkarey.

Δυστυχώς, τα θηλυκά ψάρια επιλέγουν τους συντρόφους τους με βάση αυτές τις ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι η περισσότερη αλιεία όχι μόνο επηρεάζει τον πληθυσμό αφαιρώντας τα πιο κατάλληλα ψάρια από τη θάλασσα, αλλά και μειώνοντας την ικανότητα αναπαραγωγής όσων απομένουν, καθώς είναι λιγότερο κατάλληλα για σύντροφοι και φοβούνται περισσότερο τον άνθρωπο.

Σημαντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό των ψαριών

«Μακροπρόθεσμα, όχι μόνο τα ψάρια μειώνονται επειδή ''πέφτουν στα δίχτυα'' του ψαρέματος, αλλά αναπαράγονται όλο και λιγότερο σε αυτές τις περιόδους» δήλωσε η Karkarey.

Σε πολλούς πληθυσμούς, αυτές οι στιγμές αναπαραγωγής είναι η μόνη στιγμή που τα ψάρια ζευγαρώνουν, τόνισε.

Ενώ άλλες έρευνες έχουν υποδείξει ότι τα ψάρια μπορούν να προσαρμοστούν στην ανθρώπινη παρέμβαση επιλέγοντας να συγκεντρωθούν σε διαφορετικές ώρες ή σε διαφορετικές τοποθεσίες, η Karkarey δήλωσε ότι αυτό δεν έχει παρατηρηθεί σε αυτή την περιοχή.

Η Karkarey θέλει, τέλος, να διερευνήσει αν αυτά τα φοβισμένα ψάρια βρίσκουν άλλους τρόπους να ζευγαρώνουν παρά τις αλλαγές στη συμπεριφορά που παρατήρησαν οι ερευνητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.