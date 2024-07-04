Σάλος έχει προκληθεί από καταγγελίες πολιτών για το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου – Στροφιλιάς στην Αχαΐα, σύμφωνα με τις οποίες κάθε Σαββατοκύριακο οι αμμώδεις παραλίες Καλογριά, Σαμαραίικα, Φάλαρη και Κουνουπελάκι μετατρέπονται πίστα για 4×4.

Ντόπιοι με αγροτικά και επισκέπτες με τζιπ διασχίζουν ολόκληρα χιλιομέτρα μέσα στις (προστατευόμενες) αμμοθίνες, καταστρέφοντας την (προστατευόμενη) παράκτια βλάστηση, για να ζήσουν την περιπέτεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει στην διάθεσή της η «Κ», συγκεκριμένα τζιπ χωρίς πινακίδες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα αλλά με διαφορετικούς επιβάτες, σαφής ένδειξη ότι ενοικιάζονται σε τουρίστες από κάποια τοπική επιχείρηση.

«Τα έχουν δει να κινούνται σε όλο το εύρος της παραλιακής ζώνης από την Αχαΐα (παραλία Καλόγρια) έως την Ηλεία με διαφορετικούς επιβάτες. Επίσης τα έχουν δει να “κολλούν” στην άμμο και να γίνεται ολόκληρη επιχείρηση με τρακτέρ για ρυμούλκηση», αναφέρουν πολίτες από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, ακόμα και λουόμενοι κατεβαίνουν μέχρι την παραλία με το αυτοκίνητό τους και το παρκάρουν στις αμμοθίνες.

Οι υπεύθυνοι του φορεά διαχείρησης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για να επιτηρεί την προστασία του Εθνικού Πάρκου, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού που στις παραλίες εκεί γίνεται η αναπαραγωγή της καρέτα-καρέτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.