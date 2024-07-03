Σκαρφαλώνοντας σε μια αυτοσχέδια ξύλινη ράμπα, νεαρή αρκούδα κατάφερε να «δραπετεύσει» από τη δεξαμενή νερού όπου είχε πέσει, στην τοπική κοινότητα Μεταμόρφωσης του δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, στον ορεινό όγκο Μιτσικελίου, στα όρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Για την εγκλωβισμένη αρκούδα ενημερώθηκαν από κατοίκους της Μεταμόρφωσης η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Δασαρχείο Ιωαννίνων και η περιβαλλοντική οργάνωσης Καλλιστώ, στελέχη των οποίων, μαζί με εξειδικευμένο κτηνίατρο, έσπευσαν στο σημείο.

Όπως διαπιστώθηκε, η ομβροδεξαμενή ήταν γεμάτη νερό σχεδόν στο ύψος του ζώου, το οποίο ήταν αρκετά καταπονημένο και κολυμπούσε, μάταια, για να μπορέσει να βρει κάποια διέξοδο διαφυγής.

Για τον απεγκλωβισμό του η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης άδειασε τη δεξαμενή και κατασκεύασε με ξύλα μια αυτοσχέδια ράμπα διαφυγής, την οποία χρησιμοποίησε η νεαρή αρκούδα για να διαφύγει και να επιστρέψει στον βιότοπό της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση απεγκλωβισμού της νεαρής αρκούδας έγινε με τη δέουσα προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από το εξειδικευμένο προσωπικό των προαναφερθέντων φορέων, που συνεργάστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης είχε η άμεση κινητοποίηση και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων, αλλά και η άμεση πληροφορία από την τοπική κοινωνία.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΟΦΥΠΕΚΑ και της Καλλιστώ το έργο LIFE ARCPROM, που στόχο έχει τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου στα Εθνικά Πάρκα Οροσειράς Ροδόπης, Πρεσπών, Β. Πίνδου (Ελλάδα) και Maiella (στην Ιταλία). Οι ανοιχτές ομβροδεξαμενές, ειδικά όταν η περίφραξή τους είναι ελλιπής ή κατεστραμμένη, αποτελούν δυνάμει κίνδυνο για το σύνολο της πανίδας. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η Καλλιστώ εργάζεται για την τροποποίηση των δεξαμενών νερού που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τις αρκούδες, μέσα από το έργο Life Bear Smart Corridors.

Πηγή: skai.gr

