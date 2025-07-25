Εντυπωσιακές εικόνες του Γαλαξία μας και του έναστρου ουρανού κατέγραψε χθες το βράδυ ο φωτογραφικός φακός στον ουρανό της Ίμβρου.

Μακριά από τα φώτα των πόλεων, τα αστέρια στον ουρανό φαίνονται πολύ πιο καθαρά, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Ο Ήλιος και η Γη βρίσκονται στις παρυφές του Γαλαξία, και έτσι αυτός, καθώς τον κοιτάμε κατά μήκος, φαίνεται να σχηματίζει μία γαλακτόχρωμη, φωτεινή λωρίδα από πάρα πολλά αστέρια, που διασχίζει τον ορατό από τη Γη ουρανό από τη μία πλευρά του ορίζοντα μέχρι την άλλη.

Οι πιο δημοφιλείς αστερισμοί του καλοκαιριού είναι ορατοί στο βόρειο ημισφαίριο από τέλη Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.Παρόλο 17 είναι παρατηρήσιμοι, 10 από αυτούς είναι περισσότερο διακριτοί, ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού.

Πηγή: skai.gr

