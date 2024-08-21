Γιατί εξαφανίστηκαν εκατομμύρια καβούρια από τη θάλασσα της Αρκτικής

Συναγερμός σήμανε μεταξύ ψαράδων και επιστημόνων, όταν δισεκατομμύρια καβούρια εξαφανίστηκαν από τη Βερίγγειο Θάλασσα, κοντά στην Αλάσκα το 2022.

Επιστήμονες εξήγησαν ότι δεν έφταιγε η υπεραλίευση, αλλά πιθανότατα το πολύ ζεστό νερό της θάλασσας, που προκάλεσε αλλαγές στον μεταβολισμό τους και τελικά τα οδήγησε στον θάνατο από την πείνα.

Ο θάνατος των καβουριών είναι μία μόνο συνέπεια των αλλαγών που συμβαίνουν στην περιοχή, ανέφεραν οι επιστήμονες σε νέα μελέτη.

Σύμφωνα με το CNN, η έρευνα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας συμπέρανε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες χωρίς πάγο στη νοτιοανατολική Βερίγγειο Θάλασσα -συνθήκες που συναντώνται σε υποαρκτικές περιοχές- είναι κατά 200 φορές πιο πιθανές τώρα από ό,τι ήταν πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα που υπερθερμαίνουν τον πλανήτη.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης πόσο έχει αλλάξει το οικοσύστημα της Βερίγγειας Θάλασσας και προειδοποιεί ότι «θα πρέπει να αναμένουμε πολλά ακόμη -πολύ ζεστά- χρόνια» , ενώ οι πραγματικά αρκτικές συνθήκες θα είναι λίγες.

Τα καβούρια του χιονιού, ένα είδος που απαντάται στα παγωμένα νερά της Αρκτικής, ευδοκιμούν σε περιοχές όπου η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, αν και μπορούν να επιβιώνουν σε νερά με θερμοκρασία έως και 12 βαθμούς Κελσίου.

Ένα θαλάσσιο κύμα καύσωνα το 2018 και το 2019 ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρο για τα καβούρια. Το πιο ζεστό νερό προκάλεσε αύξηση του μεταβολισμού των καβουριών, αλλά δεν υπήρχε αρκετή τροφή για να τα κρατήσει ζωντανά.

Δισεκατομμύρια καβούρια τελικά πέθαναν από την πείνα, καταστρέφοντας την αλιευτική βιομηχανία της Αλάσκας για τα επόμενα χρόνια.

Τα καβούρια του χιονιού είναι ένα εμπορικά πολύτιμο είδος, που αποφέρουν έως και 227 εκατ. δολάρια ετησίως.

Η εξαφάνιση του καβουριού της Αλάσκας σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στο οικοσύστημα της Αρκτικής, καθώς οι ωκεανοί θερμαίνονται και ο θαλάσσιος πάγος εξαφανίζεται. Ο ωκεανός γύρω από την Αλάσκα γίνεται πλέον αφιλόξενος για πολλά θαλάσσια είδη, όπως το κόκκινο βασιλικό καβούρι και τα θαλάσσια λιοντάρια, λένε οι ειδικοί.

Μια θερμότερη Βερίγγειος Θάλασσα εισάγει επίσης νέα είδη, απειλώντας εκείνα που ζουν εδώ και πολύ καιρό στα κρύα νερά της, όπως το καβούρι του χιονιού.

