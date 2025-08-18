Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου, στη Λάρισα. Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση και το έργο της πυρόσβεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από τις αρχές.

Ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης επί ποδός

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή από αέρος, καθώς στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επιχείρηση ενισχύουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία συνδράμουν στην ενίσχυση των προσπαθειών ελέγχου της πυρκαγιάς.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με στόχο τον άμεσο έλεγχο και την αποτροπή επέκτασης του πύρινου μετώπου, υπό δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της τοποθεσίας και του ανάγλυφου της περιοχής.

