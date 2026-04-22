Χάλκη: Το νησί που μηδένισε το κόστος ενέργειας

Χάλκη: Το «πράσινο» νησί που μηδένισε το κόστος ενέργειας

Εδώ και τέσσερα χρόνια ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ανήκει στους κατοίκους του ακριτικού νησιού της Χάλκης και τους δίνει δωρεάν ρεύμα

Στη Χάλκη, η πλειοψηφία των νοικοκυριών και των επαγγελματιών του νησιού έχουν μηδενίσει τα τιμολόγια του ρεύματος.

Εδώ και τέσσερα χρόνια ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ανήκει στους κατοίκους του ακριτικού νησιού και τους δίνει δωρεάν ρεύμα.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο πάρκο, ο Δήμαρχος του νησιού, Ευάγγελος Φραγκάκης, εξήγησε όλο το σκεπτικό πίσω από αυτή την ενέργεια, ενώ κάτοικοι και επιχειρηματίες, όπως εξηγούν οι ίδιοι, έχουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάλκη SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
