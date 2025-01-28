Τανάγρα: Επιχείρηση διάσωσης για ελάφι που εγκλωβίστηκε σε στέρνα νερού

Ελαφάκι που εγκλωβίστηκε σε στέρνα, προσπαθώντας να πιει νερό, στην Καλλιθέα του Δήμου Τανάγρας διέσωσαν σήμερα το μεσημέρι οι άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει το Permissos.gr, το ζωάκι δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

Ειδικότερα, η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά πολίτη και απομάκρυναν με ασφάλεια το ελάφι χρησιμοποιώντας δίχτυ, σηκώνοντας το στο ύψος του δρόμου και απελευθερώνοντας το σώο και αβλαβές.

