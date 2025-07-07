Από τη Νιγηρία έως την Ιαπωνία και από το Πακιστάν έως την Ισπανία, ο Ιούνιος κατέγραψε ζέστη ρεκόρ σε 12 χώρες και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε 26 άλλες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Συνολικά 790 εκατ. κάτοικοι σε 12 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική βίωσαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τον μήνα Ιούνιο. Για 26 άλλες χώρες, ο μήνας αυτός ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί, όπως στην Κίνα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και την Αιθιοπία.

Σε όλο τον κόσμο καταγράφονται πρόωρα και ακραία κύματα ζέστης, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των καυσώνων.

Οι κάτοικοι στη νότια και δυτική Ευρώπη βίωσαν στα τέλη Ιουνίου ένα πρόωρο κύμα ζέστης, κάτι που έθεσε σε δοκιμασία τους τοπικούς πληθυσμούς που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες ακραία υψηλές θερμοκρασίες, όπως στην περιοχή του Παρισιού στη Γαλλία, στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Δεκαπέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Ιταλία ή το σύνολο των Βαλκανίων, βίωσε θερμοκρασίες κατά 3°C πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Η Ισπανία, η Βοσνία και το Μαυροβούνιο γνώρισαν επίσης τον πιο θερμό Ιούνιο που έχουν καταγράψει ποτέ.

Πριν από την Ευρώπη, η Ιαπωνία γνώρισε κύμα ζέστης από τα μέσα Ιουνίου και τον πιο θερμό Ιούνιο από τότε που άρχισαν να τηρούνται τα σχετικά αρχεία το 1898. Η θερμοκρασία στα παράκτια ύδατα του αρχιπελάγους ήταν αυξημένη κατά 1,20°C από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ιουνίου 2024.

Τα ρεκόρ αυτά καταγράφονται ενώ η χώρα έχει ήδη βιώσει το πιο θερμό της καλοκαίρι το 2024 --όπως και το 2023-- το οποίο έδωσε τη 'σκυτάλη' στο πιο θερμό φθινόπωρο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η εμβληματική κορυφή του όρους Φούτζι καλύφθηκε από χιόνι στις αρχές Νοεμβρίου, ένα μήνα αργότερα από το συνηθισμένο.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Νότια και η Βόρεια Κορέα επίσης βίωσαν τον πιο θερμό Ιούνιο από τότε που υπάρχουν στοιχεία για τις θερμοκρασίες, σχεδόν κατά 2°C υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Στην Κίνα, 102 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ημερήσια ρεκόρ ζέστης τον Ιούνιο, με κάποιες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Πακιστάν, με 250 εκατ. κατοίκους, και το Τατζικιστάν, με πληθυσμό 10 εκατ., επίσης κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο. Οι θερμοκρασίες αυτές έρχονται σε συνέχεια μιας εξαιρετικά θερμής άνοιξης για το σύνολο της κεντρικής Ασίας, ενώ εκτός από αυτές τις δύο χώρες, το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν, επίσης βίωσαν την πιο θερμή άνοιξη (Απρίλιος-Ιούνιος) που έχουν καταγράψει ποτέ.

Ανάλογα με τη χώρα, το θερμόμετρο ανέβηκε κατά 2°C με 4°C πάνω από τον μέσο όρο της άνοιξης για τις χρονιές 1981-2010, με τη θερμοκρασία περιστασιακά να ξεπερνά τους 50°C σε ορισμένες άνυδρες περιοχές.

Η Νιγηρία, έκτη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με 230 εκατ. κατοίκους, ισοφάρισε το ρεκόρ της για τη θερμοκρασία του Ιουνίου, που καταγράφηκε το 2024.

Σε άλλες χώρες του Σάχελ και της Ισημερινής Αφρικής, όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Νότιο Σουδάν, το Καμερούν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Αιθιοπία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μόλις πίσω από τον Ιούνιο του 2024.

Το Νότιο Σουδάν, όπου οι θερμοκρασίες ήταν 2,1°C πάνω από τα συνηθισμένα για τον μήνα Ιούνιο επίπεδα, είχε ήδη βιώσει ένα πρώτο κύμα ζέστης τον Μάρτιο, που συνήθως είναι ο θερμότερος μήνας της χρονιάς. Η ζέστη είχε ήδη αναγκάσει την κυβέρνηση να κλείσει τα σχολεία, ένα μέτρο πρωτοφανές για αυτή την ασταθή και φτωχή χώρα.

«Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας επηρεάζουν όλες τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Αφρικής και επιδεινώνουν την πείνα, την ανασφάλεια και τις μετακινήσεις του πληθυσμού», είχε προειδοποιήσει τον Μάιο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.

