Λίμνη Κάρλα: Πυροβόλησαν φλαμίνγκο

Σήμερα, στη λίμνη Κάρλα, εντοπίστηκε νεκρό ένα φλαμίνγκο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το THE NEWSPAPER, το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για προστατευόμενα είδη, αλλά και σημείο έντονης κυνηγετικής δραστηριότητας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να είναι παράνομη.

Παράδοση στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Το νεκρό πτηνό παραδόθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύνταξη ειδικής αναφοράς.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλα τα νεκρά ζώα υποβάλλονται σε ακτινολογικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, πριν παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξέταση.

Έντονη ανησυχία για την παράνομη θήρα

Η λίμνη Κάρλα, ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της περιοχής, έχει καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά θανάτων άγριων πτηνών που αποδίδονται σε κυνηγετική δραστηριότητα. Παρά τις προσπάθειες προστασίας του οικοσυστήματος, οι παραβιάσεις συνεχίζονται, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Κάλεσμα για προστασία

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρότερη επιβολή του νόμου για την προστασία της πανίδας στη λίμνη Κάρλα. Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει για ακόμη μια φορά την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας από την πλευρά της κοινωνίας και των κυνηγών.

