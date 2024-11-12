Le Monde: Aλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκου έχει μολύνει υδάτινους πόρους

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι στη Γαλλία, αλλά ως έναν βαθμό και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι υδάτινοι πόροι έχουν αρχίσει να μολύνονται ανησυχητικά με τριφθοροξικό οξύ λόγω της αλόγιστης χρήσης του φυτοφαρμάκου flufenacet.

Το εν λόγω ζιζανιοκτόνο αναγνωρίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως «ενδοκρινικός διαταράκτης», δηλαδή ως χημικό προϊόν που επιδρά στο ορμονικό σύστημα των ζώων και των ανθρώπων, γράφει η εφημερίδα σημειώνοντας πως παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από το 2013 την απόσυρση του φυτοφαρμάκου flufenacet από τις ευρωπαϊκές αγορές, αυτό δεν συνέβη λόγω μεταγενέστερων αποφάσεων αναστολής της απόσυρσης.

Η χρήση του είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Ευρώπη, ενώ στη Γαλλία οι πωλήσεις του ουσιαστικά διπλασιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, προσεγγίζοντας τους 900 τόνους τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.