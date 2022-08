Κοντά στο χαμηλότερο σημείο της λόγω της ξηρασίας η στάθμη του Ρήνου - Δορυφορικές εικόνες

Κοντά στο χαμηλότερο σημείο της λόγω της ξηρασίας βρίσκεται η στάθμη των υδάτων στο ολλανδικό τμήμα του ποταμού Ρήνου όπως επισήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε tweet της που παρουσιάζει δορυφορικές εικόνες του Ρήνου πέρυσι και φέτος τον Αύγουστο.



«Οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές είναι οι πιο ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη» σχολιάζει η Κομισιόν.



«Με το EUGreenDeal, (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του» διαβεβαιώνει πάντως η Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι στόχος της Κομισιόν είναι:



• μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050

• οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων

• κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο



Droughts and fires are the most visible effects of climate change in Europe.



The water level of the Rhine River in 🇳🇱 Dutch territory is close to its lowest point.



With #EUGreenDeal, we are tackling the problem at its root.



Striking 🇪🇺🛰️images showing Rhine River 👇 pic.twitter.com/p9QQMCjZOy