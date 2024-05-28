Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε κατά μέσο όρο 26 επιπλέον ημέρες με ακραία ζέστη σε όλο τον κόσμο στη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών, σύμφωνα με έκθεση του Κλιματικού Κέντρου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που παρουσιάστηκε σήμερα.

Για να υπολογιστεί ο αριθμός των «επιπλέον» ημερών καύσωνα λόγω της έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου η έκθεση, που συντάχθηκε σε συνεργασία με το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution (WWA) και τη μη κυβερνητική οργάνωση Climate Central, κατέγραψε από τις 15 Μαΐου 2023 ως τις 15 Μαΐου 2024 τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ήταν κατά 90% υψηλότερη από αυτή που είχε καταγραφεί την περίοδο 1991-2020.

Στη συνέχεια οι επιστήμονες ανέλυσαν, χάρη σε μέθοδο επιβεβαιωμένη από ομότιμους, την επιρροή της κλιματικής αλλαγής σε κάθε μία από αυτές τις επιπλέον ημέρες ακραίας ζέστης.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κατέστησε δύο φορές πιο πιθανές τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στη διάρκεια 26 ημερών κατά μέσο όρο σε όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό οι ημέρες αυτές θεωρούνται «επιπλέον» ημέρες καύσωνα.

Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης έζησε καύσωνες τη χρονιά που πέρασε, με 6,3 δισεκ. ανθρώπους – περίπου το 78% της ανθρωπότητας—να αντιμετωπίζει τουλάχιστον 31 ημέρες ακραίας ζέστης.

Συνολικά 76 κύματα ακραίας ζέστης καταγράφηκαν σε 90 διαφορετικές χώρες, σε όλες τις ηπείρους με εξαίρεση την Ανταρκτική.

Οι πέντε πλέον πληγείσες χώρες βρίσκονται στη Λατινική Αμερική: το Σουρινάμ με 182 ημέρες καύσωνα, έναντι 24 που εκτιμάται ότι θα καταγραφόταν ακραία ζέστη απουσία της κλιματικής αλλαγής, ο Ισημερινός (με 180 ημέρες αντί για 10), η Γουιάνα (174 αντί για 33), το Σαλβαδόρ (163 αντί για 15) και ο Παναμάς (149 αντί για 12).

«Οι πλημμύρες και οι τυφώνες βρίσκονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, όμως οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης είναι εξίσου θανατηφόρες», εκτίμησε ο Τζάγκαν Τσαπαγκάιν γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού (IFCR).

«Είναι γνωστό ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν λόγω της ακραίας ζέστης τους 12 τελευταίους μήνες, όμως ο πραγματικός απολογισμός μετριέται μάλλον σε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια», εκτίμησε η οργάνωση, εξηγώντας οι καύσωνες «επιδεινώνουν τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας».

Στην Ευρώπη έρευνα αναφοράς είχε αποδώσει τον θάνατο 61.672 ανθρώπους στον καύσωνα του καλοκαιριού του 2022.

Η ακραία ζέστη «έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, τις βασικές υποδομές, την οικονομία, τη γεωργία και το περιβάλλον», τόνισε ο Αντίτια Β. Μπαχαντούρ διευθυντής του Κλιματικού Κέντρου της IFCR. Ο ίδιος ζήτησε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, να βελτιωθεί η οργάνωση του αστικού χώρου και η ασφάλεια των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο.

