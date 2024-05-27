Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 52 βαθμούς Κελσίου στην επαρχία του νοτίου Πακιστάν Σιντ, στην υψηλότερη μέτρηση για την εποχή, η οποία προσεγγίζει το μεγαλύτερο ρεκόρ θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, εν μέσω ενός κύματος καύσωνα, έγινε σήμερα γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο Μοχέντζο Ντάρο, μια πόλη στην επαρχία Σιντ, γνωστή για τους αρχαιολογικούς χώρους της, ο υδράργυρος ανήλθε στους 52,2 βαθμούς Κελσίου το τελευταίο 24ωρο, όπως είπε στο Reuters ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Πακιστάν, ο Σαχίντ Αμπάς.

Η μέτρηση αυτή είναι η υψηλότερη για την εποχή μέχρι στιγμής και προσεγγίζει το υψηλό ρεκόρ της πόλης και της χώρας των 53,5 βαθμών Κελσίου και 54 βαθμών Κελσίου αντίστοιχα.

Το Μοχέντζο Ντάρο είναι μια μικρή πόλη που βιώνει πολύ ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, σε συνδυασμό με χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης, όμως τα λίγα καταστήματα που διαθέτει συνήθως είναι γεμάτα από πελάτες.

Ωστόσο, εξαιτίας του κύματος καύσωνα, τα μαγαζιά τώρα είναι σχεδόν άδεια.

«Οι πελάτες δεν έρχονται στο εστιατόριο λόγω της υπερβολικής ζέστης. Κάθομαι άπραγος στο εστιατόριο με αυτά τα τραπέζια και τις καρέκλες και χωρίς πελάτες», είπε ο Γουατζίντ Αλί, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός τεϊοποτείου στην πόλη.

«Κάνω μπάνιο αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, το οποίο μου προσφέρει μια μικρή ανακούφιση. Επιπλέον, δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ζέστη μας έχει κάνει να αισθανόμαστε πολύ άβολα».

Κοντά στο κατάστημα του Αλί είναι ένα μαγαζί επιδιορθώσεων ηλεκτρικών συσκευών, το οποίο λειτουργεί ο Αμπντούλ Καλίκ. Ο 30χρονος άνδρας εργάζεται έχοντας τα παντζούρια του καταστήματος σχεδόν κλειστά προκειμένου να προφυλαχθεί από τον ήλιο.

Από την πλευρά του, ο γιατρός Μούστακ Άχμεντ επισημαίνει πως οι ντόπιοι έχουν προσαρμοστεί στις ακραίες καιρικές συνθήκες και προτιμούν να μένουν στα σπίτια τους ή κοντά σε σημεία που διαθέτουν νερό.

«Το Πακιστάν είναι η πέμπτη πιο ευάλωτη χώρα στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε γίνει μάρτυρες βροχοπτώσεων, πλημμυρών πέραν του φυσιολογικού», είπε η Ρουμπίνα Κουρσίντ Αλάμ, συντονίστρια του Γραφείου του πρωθυπουργού για το κλίμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης λόγω των κυμάτων καύσωνα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Πακιστάν ήταν το 2017, όταν ο υδράργυρος έφθασε στους 54 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τουρμπάτ, στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουτσιστάν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Ασία και την τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, τόνισε ο Σαρντάρ Σαρφαράζ, επικεφαλής μετεωρολόγος στη μετεωρολογική υπηρεσία του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

