Καρέλι: Το χειροκίνητο «τελεφερίκ» του Εύηνου

O συνοικισμός Κάτω Δοσούλα είναι περιοχή που είναι περισσότερο γνωστή ως "Καρέλι" από την αντίστοιχη κατασκευή που είναι το μοναδικό μέσο για διάβαση του ποταμού Εύηνου στο σημείο αυτό, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει άλλου τύπου γέφυρα για να περάσει κάποιος στην απέναντι όχθη του ποταμού, στην Στράνωμα.

Η συρμάτινη γέφυρα έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας και πλέον το καρέλι αποτελεί τη μοναδική λύση για όποιον θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη.

Ο Δημήτρης και άλλοι κάτοικοι του χωριού δείχνουν τον καθημερινό τρόπο μετακίνησής τους στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και ζητούν να επισκευαστεί η γέφυρα.

Πηγή: skai.gr

