Ξεκινάμε τη χρονιά δυναμικά με τριπλή δενδροφύτευση σε Γλυφάδα, Αφίδνες και Θεσσαλονίκη.

Η 13η, 14η και 15η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και το 2026, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους Γλυφάδας, Ωρωπού και Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημεία συνάντησης:

Γλυφάδα: στο τέρμα της οδού Δαβάκη.

Αφίδνες: στη διασταύρωση των οδών Δροσοπηγής και Ειρήνης.

Θεσσαλονίκη: στον τερματικό σταθμό λεωφορείων της Τριανδρίας, στο τέρμα της οδού Ζαΐμη.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η φροντίδα των δενδρυλλίων, από συνεργείο που έχει ορίσει το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στην Γλυφάδα, ο Δήμος Ωρωπού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

