Ηράκλειο: Παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και για αύριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και βάσει του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4, που αντιστοιχεί σε "πολύ υψηλό κίνδυνο" για ολόκληρη την Κρήτη.

Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν θέσει σε εφαρμογή το πρωτόκολλο "Red Code", κινητοποιώντας το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό. Ο στόχος είναι η άμεση ετοιμότητα για την πρόληψη και τη διαχείριση πιθανών περιστατικών και συνεπειών που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών.

Αυστηρές απαγορεύσεις λόγω αυξημένου κινδύνου

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η αυστηρή απαγόρευση καύσης και χρήσης φωτιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών, καθώς και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Επιπλέον, απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με χρήση θερμού εξοπλισμού (όπως συγκολλήσεις, εργαλεία κοπής κ.ά.), η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, η χρήση των γνωστών "Sky Lanterns" και κάθε είδους πυροτεχνήματα.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται προληπτικά η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας της Κρήτης, όπως και στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών NATURA, δασών, πάρκων, αλσών και λοιπών ευπαθών Τοποθεσιών.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, υπευθυνότητα και συμμόρφωση με τα μέτρα προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και η ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

