Προειδοποιήσεις για ζέστη απεύθυναν σήμερα οι αρχές σε σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανούς, λόγω των αποπνικτικών θερμοκρασιών που αναμένονται στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, που ωστόσο δεν θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Μια ημέρα ζέστης ρεκόρ αναμένεται» στις βορειοανατολικές πολιτείες της χώρας, προειδοποιεί σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

«Πίνετε πολλά υγρά, παραμείνετε σε κλιματιζόμενους χώρους, μείνετε μακριά από τον ήλιο και να επικοινωνείτε με τους συγγενείς και τους γείτονές σας», συνέστησαν οι μετεωρολόγοι.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται, εντούτοις, να διαρκέσουν πολύ, καθώς μια ψυχρή αέρια μάζα θα κατέβει από τον Καναδά έως αύριο. Η ζέστη θα επιμείνει για λίγες περισσότερες ημέρες σε ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων στις κοιλάδες του Τενεσί και του Οχάιο.

Με την άφιξη του ψυχρού μετώπου, ισχυρές καταιγίδες θα μπορούσαν να σημειωθούν, ιδίως από σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα κατόπιν την Πέμπτη, προειδοποίησε η NWS.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα ζέστης συνιστούν μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, την οποία έχει προκαλέσει η εξάρτηση του ανθρώπου από τα ορυκτά καύσιμα, επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα σε 50 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, η μέση συχνότητα των κυμάτων ζέστης αυξήθηκε εκεί από 2 κάθε χρόνο τη δεκαετία του 1960 σε έξι κάθε χρόνο τις δεκαετίες 2010 και 2020.

Η ζέστη είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους στις ΗΠΑ, αν και αυτοί οι θάνατοι μπορούν να αποτραπούν.

Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA, περισσότεροι από 21.500 θάνατοι συνδέθηκαν με τη ζέστη στη χώρα μεταξύ 1999 και 2023. Και το ποσοστό της θνησιμότητας που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφει αύξηση, ιδίως τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.