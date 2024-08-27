Νεκρά ψάρια σε παραλίες της Mαγνησίας: Υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας

Yποστέλει προσωρινά τις Γαλάζιες Σημαίες σε 6 από τις 11 ακτές του σήμερα, 27 Αυγούστου 2024 ο Δήμος Βόλου διά της Αντιδημαρχίας Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η υποστολή έγινε εξαιτίας του φαινομένου των νεκρών ψαριών, που παρατηρείται στις ακτές του Παγασητικού και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το φαινόμενο, με βάση τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, οφείλεται στο θυρόφραγμα της λίμνης Κάρλας από όπου τα ψάρια της λίμνης περνούν στον Παγασητικό κόλπο και πεθαίνουν λόγω αλλαγής της αλατότητας του νερού.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων από την εφαρμογή των οποίων αναμένεται ο έλεγχος του φαινόμενου.

Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και έχει ληφθεί με στόχο την προστασία τόσο των λουομένων όσο και του ίδιου του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία 2024” της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

Η υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας αφορά τις ακτές Πλάκες, Άναυρος, Αλυκές, Αμφανών, Αμαρυλλίδα και Κριθαριά.

Το πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών θα επανέλθει για όλες τις ακτές του Δήμου όταν το φαινόμενο ελεγχθεί, η καταλληλότητα των νερών κολύμβησης διασφαλιστεί και σε επικοινωνία πάντα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Πηγή: skai.gr

