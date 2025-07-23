Μια νέα πολιτική διαμάχη έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη με αφορμή τα κλιματιστικά και την σκοπιμότητα της εγκατάστασής τους παντού καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα κάθε καλοκαίρι λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ένα κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο προκάλεσε μαζική αγορά κλιματιστικών σε καταστήματα οικιακών συσκευών σε όλη την περιοχή. Οι καύσωνες ήρθαν ασυνήθιστα νωρίς, πριν πολλοί Ευρωπαίοι προλάβουν να κατασκηνώσουν στην παραλία για τις καλοκαιρινές διακοπές, αποκαλύπτοντας τις ευπάθειες στις πόλεις όπου ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Περισσότερα από 1.000 σχολεία στη Γαλλία έκλεισαν επειδή δεν διέθεταν κλιματισμό.

Γρήγορα ξέσπασαν επικρίσεις από πολιτικούς της δεξιάς, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι αρχές έχουν αφήσει την ήπειρο σε θλιβερά χαμηλά επίπεδα κλιματισμού. Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), πρότεινε μια μεγάλη εκστρατεία για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Συντηρητικοί κάλεσαν τον δήμαρχο του Εργατικού Κόμματος του Λονδίνου να καταργήσει τους κανόνες που περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν κλιματιστικά σε νέες κατοικίες. Στην Ισπανία, το ακροδεξιό κόμμα Vox επισημαίνει τις βλάβες στα κλιματιστικά για να επικρίνει τα κατεστημένα κόμματα της χώρας.

«Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κλιματισμού, σε αντίθεση με δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Λεπέν. «Η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι εκτός επαφής». Οι γαλλικές αρχές αντέδρασαν. Η υπουργός Ενέργειας της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρουνασέ δήλωσε ότι τα συστήματα κλιματισμού μεγάλης κλίμακας θα θέρμαιναν τους δρόμους με τα καυσαέρια των μηχανημάτων, επιδεινώνοντας τα κύματα καύσωνα.

Η ακραία ζέστη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αμαυρώνοντας τα κάποτε ήπια καλοκαίρια της ηπείρου. Η προσαρμογή σε αυτήν αναμένεται να απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις και μια σημαντική αλλαγή στη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον κλιματισμό, τον οποίο πολλοί θεωρούν εδώ και καιρό πολυτέλεια που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν σε υπερβολικό βαθμό.

Η προοπτική ενός κλιματιστικού αμερικανικού τύπου προκαλεί ρίγη σε ορισμένους Ευρωπαίους. Στη Γαλλία, τα μέσα ενημέρωσης συχνά προειδοποιούν ότι η ψύξη ενός δωματίου σε θερμοκρασία άνω των 15 βαθμών Φαρενάιτ, πιο κάτω δηλαδή από την εξωτερική θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει κάτι που ονομάζεται «θερμικό σοκ», με αποτέλεσμα ναυτία, απώλεια συνείδησης, ακόμη και αναπνευστική ανακοπή. Άλλοι φοβούνται αναπνευστικές λοιμώξεις που μπορεί να προκύψουν από την παρατεταμένη παραμονή σε κλιματιζόμενα δωμάτια. Οι Ευρωπαίοι που ανησυχούν ιδιαίτερα για την κλιματική αλλαγή θέλουν να αποφύγουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, η οποία θα δημιουργούσε πρόσθετες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι ειδικοί λένε ότι η χρήση περισσότερων κλιματιστικών είναι απαραίτητη για να αποτραπεί ο θάνατος χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια καύσωνα. Πέρα από τον θάνατο, οι Ευρωπαίοι από το Λονδίνο μέχρι τη Μαδρίτη αποφασίζουν ολοένα και περισσότερο ότι δεν θέλουν να υπομείνουν άλλο ένα κύμα καύσωνα σε ένα διαμέρισμα που δεν διαθέτει κλιματισμό.

Ο κλιματισμός αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ετήσια ζήτηση ενέργειας στη νότια Ευρώπη — μια μελέτη προέβλεψε αύξηση περίπου 10% στην Ιταλία έως το 2050. Στη Βόρεια Ευρώπη, η μειωμένη ανάγκη για θέρμανση τον χειμώνα θα πρέπει να αντισταθμίσει μέρος της πρόσθετης ζήτησης ενέργειας το καλοκαίρι. Ωστόσο, εκεί το δίκτυο αναμένεται να υποστεί νέα πίεση από τα κυβερνητικά σχέδια για την αντικατάσταση της θέρμανσης με φυσικό αέριο με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για θέρμανση είτε για ψύξη. Η δυναμική αυτή ασκεί πίεση στην ήπειρο για να διασφαλίσει ότι διαθέτει αρκετές ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Ορισμένοι περιβαλλοντολόγοι και επιστήμονες λένε ότι η Ευρώπη μπορεί να διατηρηθεί δροσερή χωρίς να βασίζεται σε κλιματισμό σε μαζική κλίμακα. Η ενσωμάτωση περισσότερου πράσινου στα κτίρια και τους δρόμους μπορεί να μειώσει τις ακραίες θερμοκρασίες στις πόλεις. Ο σχεδιασμός των κτιρίων ώστε να επιτρέπεται ο αερισμός μπορεί να μειώσει την ανάγκη για κλιματισμό, όπως και η εγκατάσταση παντζουριών που εμποδίζουν την είσοδο του ηλιακού φωτός στα κτίρια.

Ωστόσο, οι κανονισμοί που απαιτούν τέτοια μέτρα έχουν γίνει στόχος της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης. Στο Λονδίνο, οι κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ψύξης πριν συμπεριλάβουν κλιματισμό σε νέα κτίρια. Ο Άντριου Μπόουι, μέλος του Συντηρητικού Κοινοβουλίου, κάλεσε αυτόν τον μήνα τον δήμαρχο Σαντίκ Καν να τερματίσει «τους γελοίους περιορισμούς στις μονάδες κλιματισμού σε νέες κατασκευές στο Λονδίνο».

«Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη νοοτροπία της φτώχειας όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», είπε.

Γάλλοι αξιωματούχοι θέλουν να επεκτείνουν τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης για να αποφύγουν την ανάγκη για παραδοσιακό κλιματισμό. Η αρχική επένδυση, ωστόσο, είναι σημαντική και ενδεχομένως απαγορευτική για κτίρια ηλικίας άνω του ενός αιώνα κάτι όμως που συνηθισμένο στις πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.