Η ρύπανση του αέρα με μικροσωματίδια σκότωσε 239.000 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2022, αριθμός που σημαίνει πτώση κατά 5% σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύεται σήμερα.

«Τουλάχιστον 239.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 οφείλονται σε έκθεση στην ρύπανση μικροσωματιδίων (PM2,5) μεγαλύτερη από την συνιστώμενη συγκέντρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των 5 µg/m3», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ευρωπαϊκού οργανισμού με έδρα την Κοπεγχάγη.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των οφειλόμενων στα μικροσωματίδια θανάτων στην Ιταλία, την Πολωνία και την Γερμανία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αριθμός των θανάτων είναι μειωμένος σε σχέση με το 2021, όταν τα μικροσωματίδια που εισχωρούν εις βάθος στους πνεύμονες είχαν σκοτώσει 253.000 ανθρώπους.

Η πτωτική αυτή τάση επιβεβαιώνεται και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ανάμεσα στο 2005 και στο 2022, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά 45%, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, γεγονός που αφήνει περιθώρια για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των θανάτων κατά 55%, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράση «Μηδενική Ρύπανση» της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2030.

Παράλληλα, 70.000 θάνατοι οφείλονται στην έκθεση της ρύπανσης με όζον (O3), που προέρχεται κυρίως από την οδική κυκλοφορία και τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Όσο για το διοξείδιο του αζώτου (NO2), αέριο που προέρχεται κυρίως από τα οχήματα και τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, 48.000 θάνατοι οφείλονται σε αυτό, σύμφωνα με την έκθεση που επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η σημαντικότερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.