Η EE πλησιάζει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν καλύψει σημαντικά το χάσμα στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, σύμφωνα με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες της ΕΕ βελτίωσαν σημαντικά τα σχέδιά τους μετά από τις συστάσεις της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2023. Ως εκ τούτου, η ΕΕ συλλογικά προσεγγίζει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, όπως προβλέπεται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, και πλησιάζει να φτάσει το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τουλάχιστον 42,5%.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος σε πορεία μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 54% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν πλήρως τα υφιστάμενα και τα προγραμματισμένα εθνικά μέτρα και τις πολιτικές της ΕΕ. Στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, καταδεικνύεται ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της για το κλίμα, επενδύοντας με αποφασιστικότητα στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και δίνοντας προτεραιότητα στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και στην κοινωνική διάσταση.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής συνιστά τη βάση της συζήτησης για τα επόμενα βήματα στην πορεία της ΕΕ προς την απανθρακοποίηση με ορίζοντα το 2040 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη ώστε να καλυφθούν τα κενά που απομένουν και θα προσφέρει πρόσθετη καθοδήγηση, όπως αναφέρεται και στη σημερινή αξιολόγηση.

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε ένα δελτίο Τύπου, καθώς και ερωταπαντήσεις σχετικά με τα βασικά πορίσματα της αξιολόγησης των τελικών εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέσα Ριμπέρα και οι Επίτροποι Βόπκε Χούκστρα και Νταν Γιέρενσεν θα παρουσιάσουν την αξιολόγηση των ΕΣΕΚ σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο EBS.

