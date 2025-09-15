Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον νέο στόχο για το κλίμα που έχει θέσει ο ΟΗΕ, εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί για αυτό το μήνα, και αντίθετα έχει συντάξει σχέδια για την υποβολή ενός προσωρινού στόχου, ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει αργότερα, όπως δείχνει ένα έγγραφο διαπραγματεύσεων της ΕΕ που έχει δει το Reuters.

Οι χώρες της ΕΕ αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον νέο κλιματικό στόχο τους για το 2040, γεγονός που έχει ανατρέψει τα σχέδια της Ένωσης να υποβάλει έναν στόχο για το 2035 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέχρι την προθεσμία που έχει τεθεί για όλες τις χώρες αυτό το μήνα. Η ΕΕ είχε προγραμματίσει να καθορίσει τον κλιματικό στόχο της για το 2035 με βάση τον στόχο για το 2040.

Το προσχέδιο του εγγράφου της ΕΕ, το οποίο είδε το Reuters, έδειξε ότι η Ένωση εξετάζει τώρα την υποβολή μιας «δήλωσης προθέσεων» στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τον στόχο της για το 2035, υποδεικνύοντας ότι θα είναι μεταξύ 66,3% και 72,5% μείωση των εκπομπών έως το 2035, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η ΕΕ θα αποφασίσει τον τελικό στόχο της για το 2035 αργότερα, αφού καταλήξει σε συμφωνία για τον κλιματικό στόχο της για το 2040, σύμφωνα με το έγγραφο. Οι πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν την Τρίτη το σχέδιο, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η παρουσία της ΕΕ με άδεια χέρια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει ζητήσει από τις χώρες να ανακοινώσουν τους κλιματικούς τους στόχους, προκειμένου να δημιουργηθεί δυναμική για τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα στην COP30 τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα πόσο φιλόδοξος θα είναι ο τελικός στόχος της ΕΕ και αυξάνει την πιθανότητα η ΕΕ να υστερήσει σε σχέση με άλλους μεγάλους εκπομπείς, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, όσον αφορά τον καθορισμό του νέου κλιματικού στόχου της.

Η Manon Dufour, εκτελεστική διευθύντρια του think tank E3G, δήλωσε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να συμφωνήσει σε έναν πιο φιλόδοξο στόχο αργότερα, πριν από την COP30, αλλά ότι εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ηγεσία της ΕΕ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν συμβάλλει ιδιαίτερα στην άρση των αμφιβολιών σχετικά με την εσωτερική μετάβαση της ΕΕ, ούτε στην κινητοποίηση των παγκόσμιων εταίρων πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε μια τόσο κρίσιμη χρονιά για την παγκόσμια δράση για το κλίμα», δήλωσε.

Το ανώτερο όριο του εύρους στόχων αντανακλά μια πορεία προς τη μείωση των εκπομπών κατά 90 % έως το 2040, που είναι ο στόχος που διαπραγματεύονται οι χώρες της ΕΕ ως κλιματικός στόχος για το 2040, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το κατώτερο όριο υπολογίζεται με την χάραξη μιας ευθείας γραμμής μεταξύ των υφιστάμενων κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050.

Χώρες όπως η Πολωνία έχουν υποστηρίξει ένα εύρος που ξεκινά από το κατώτερο όριο, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Δανία επιθυμούν έναν πιο φιλόδοξο στόχο, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

