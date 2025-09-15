Το πλοίο Energy Observer επισκέπτεται τον Πρίνο για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Το πρωτοποριακό πλοίο Energy Observer, γνωστό για την κίνησή του με 100% ανανεώσιμη ενέργεια, επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της Energean στον Πρίνο. Το σκάφος, που συνδυάζει φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου το οποίο παράγεται επί του πλοίου, εγκαινίασε τη νέα διετή αποστολή του (2025-2026) με έμφαση στην αποανθρακοποίηση και αφετηρία την Ελλάδα και τον Πρίνο.

Στην περιοχή αυτή, η EnEarth, θυγατρική της Energean, έχει θέσει σε εξέλιξη ένα σημαντικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα του Energy Observer ξεναγήθηκε στις υποδομές επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, όπου ενημερώθηκε για τις μελλοντικές δυνατότητες του συγκροτήματος: αναμένεται να φιλοξενήσει αποθήκη CO2 δυναμικότητας περίπου 2,8 εκατ. τόνων ετησίως.

Η σημασία του έργου αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Το πρόγραμμα αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που εκτελείται σήμερα στην Ελλάδα, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ. Η υλοποίησή του θεωρείται κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το έργο θα διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων όπου οι εκπομπές CO2 προκύπτουν αναπόφευκτα από την παραγωγική διαδικασία, ενισχύοντας παράλληλα τη διατήρηση της βιομηχανικής απασχόλησης. Όταν ολοκληρωθεί πλήρως μετά το 2029, το συγκρότημα θα μπορεί να αποθηκεύει το 25% των εκπομπών της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας ετησίως, ενώ υπολογίζεται ότι θα απελευθερώσει πόρους άνω των 200 εκατ. ευρώ για τα εργοστάσια κάθε χρόνο, με βάση τις σημερινές τιμές στο EU Emissions Trading System (ETS).

Δηλώσεις και προοπτικές

Ο επικεφαλής Τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της Energean και EnEarth, Νικόλας Ρήγας, τόνισε: «Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις του Πρίνου της Καβάλας την ομάδα του Energy Observer, ενός 100% "πράσινου" σκάφους που ξεκίνησε από εδώ τη νέα του αποστολή, έχοντας στο επίκεντρο την αποανθρακοποίηση. Το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο είναι μια “πράσινη” και αναπτυξιακή επένδυση με απτό περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.»

Παράλληλα, ο κ. Ρήγας επισήμανε τη συμμετοχή του έργου στα ευρωπαϊκά Projects of Common Interest (PCIs), την εξασφάλιση χρηματοδότησης 270 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη, καθώς και την προγραμματισμένη έναρξη γεωτρήσεων το 2026. Τόνισε τη σημασία της πιστής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη για το μέλλον των εγχώριων επενδύσεων στην δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) και για συνολικές επενδύσεις έως 3 δισ. ευρώ.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Energy Observer, Victorien Erussard, υπογράμμισε: «Η έναρξη της πρώτης αποστολής της νέας μας εξερεύνησης εδώ στον Πρίνο έχει τόσο τεχνική όσο και συμβολική σημασία: μετά από σαράντα χρόνια εξόρυξης πετρελαίου, τα ίδια πετρώματα θα αξιοποιηθούν στην αποθήκευση άνθρακα. Ο Πρίνος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ενεργειακής μετάβασης, δείχνοντας πως μια κληρονομιά ορυκτών καυσίμων μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο για την κλιματική δράση.»

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά μια σύνθετη βιομηχανική διαδικασία, τονίζοντας πως η πρωταρχική προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών στην πηγή, ενώ συμπληρωματικές λύσεις, όπως το έργο της Energean και της EnEarth, μπορούν να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.

Το Energy Observer, μετά τον Πρίνο, θα συνεχίσει το ταξίδι του με επισκέψεις σε χώρες όπως η Ιταλία, η Τυνησία, η Γαλλία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας σταθερά στο επίκεντρο την αποανθρακοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

