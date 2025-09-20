Η Αθηνάς πεζοδρομημένη: Χωρίς αυτοκίνητα η ιστορική οδός

Οι πόλεις χωρίς αυτοκίνητο εξακολουθούν να αποτελούν όραμα για πολλούς, με τη διεθνή κοινότητα να τις τιμά κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Η Αθήνα, ως μεγαλούπολη, συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, διοργανώνοντας το δικό της φεστιβάλ αυτό το σαββατοκύριακο (20-21 Σεπτεμβρίου), με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Για ένα 24ωρο, η οδός Αθηνάς, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μεταμορφώνεται σε ζωντανό χώρο πολιτισμού, άθλησης και δημιουργίας, χωρίς αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φεστιβάλ "Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο", στο τμήμα από την οδό Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι, από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής. Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει πάρτι, ολονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, θεατρικά δρώμενα, κόμικς, καθώς και μια συναυλία με τον Πάνο Βλάχο, προσφέροντας έναν ανοιχτό χώρο για όλες τις ηλικίες. «Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μία ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι εφικτή στην πόλη μας», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το περσινό φεστιβάλ, ενώ παρουσίασε και τα σχέδια της δημοτικής αρχής για πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, έπειτα από διαβούλευση με τους πολίτες και εξειδικευμένες κυκλοφοριακές μελέτες.

Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων

Ανάδειξη της βιώσιμης μετακίνησης και του ποδηλάτου

Το φεστιβάλ ξεκινά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με Disco Roller Party (20:30-23:00) υπό τους ήχους του DJ Nicola Lavacca, μεταφέροντας το κοινό στην εποχή της αυθεντικής disco. Ακολουθούν μεταμεσονύκτιες προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, με το "Midnight Express" του Άκη Καπράνου και τις ταινίες "The Love Bug", "Christine" και "Blade Runner". Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε υπαίθριο χώρο άσκησης με μαθήματα γιόγκα και fitness. Πλήθος εργαστηρίων απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες, όπως το "Η πόλη που αναπνέει" για παιδιά 5-7 ετών, δημιουργικές δράσεις ζωγραφικής και ανακύκλωσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ποδηλάτου, θεατρικά παιχνίδια και workshops κόμικς με βραβευμένους σκιτσογράφους. Ξεχωρίζουν δράσεις όπως το "Cool Crips", που αναδεικνύει τα ζητήματα αναπηρίας και προσβασιμότητας μέσω βιωματικού εργαστηρίου, διαδραστικά κουίζ, καθώς και εμφανίσεις όπως του Ross του δεινόσαυρου για τους μικρούς επισκέπτες. Το πρόγραμμα ολοκληρώνουν DJ sets από ραδιοφωνικούς παραγωγούς και η συναυλία του Πάνου Βλάχου.Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει την Κυριακή ανοιχτή ποδηλατική διαδρομή που ακολουθεί τη χάραξη του νέου ποδηλατόδρομου προς Πατήσια, Κυψέλη και Σεπόλια, συνοδεία ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Μετά το τέλος της διαδρομής, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση στην οδό Αθηνάς, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται διαδραστικό εργαστήριο στο Σεράφειο. Το νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων εντάσσεται στο Κλιματικό Σύμφωνο Αθήνας και προωθεί τη χρήση του ποδηλάτου, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη μείωση της χρήσης ΙΧ και την ανάπτυξη ασφαλών, προσβάσιμων μετακινήσεων. Ο δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου ποδηλατόδρομων, στάθμευσης/φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη διασύνδεση με το πανευρωπαϊκό δίκτυο EuroVelo. Η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2025, με την υλοποίηση να δρομολογείται από το 2026.

