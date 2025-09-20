Κλιματική κρίση: Ο στόχος του 1,5°C κινδυνεύει να καταρρεύσει, προειδοποιεί ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες

Ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης», όπως προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα νέα εθνικά σχέδια για τον περιορισμό των εκπομπών, τα οποία αναμένονται ενόψει της COP30, ενδέχεται να μην ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κρισιμότητας της κατάστασης. Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος στόχος βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης» αποτελεί ακόμη έναν λόγο, ειδικά αυτή τη χρονική συγκυρία, για να ασκηθεί κάθε δυνατή πίεση με στόχο να εξασφαλιστούν αποφασιστικές εθνικές συμβολές, που θα είναι «αποδεκτές».

