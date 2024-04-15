Henkel Consumer Brands: Εθελοντική δράση αναδάσωσης με στόχο την ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος

Ανάσα ζωής στο φυσικό περιβάλλον έδωσε με μια σημαντική της πρωτοβουλία η Henkel Consumer Brands. Σε μια περίοδο που οι πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή καταστρέφουν το φυσικό τοπίο γύρω μας, η Henkel Consumer Brands πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την 1η εθελοντική δράση αναδάσωσης της περιοχής Αγία Τριάδα, στον Άγιο Στέφανο, στο όρος Πεντέλη, το οποίο καταστράφηκε από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Η Henkel Hellas άλλωστε, διακρίνεται για τη διαρκή προσήλωσή της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων που αναδεικνύουν την κοινωνική αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή της.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι της Henkel Consumer Brands, του τομέα που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πλυσίματος των ρούχων και καθαρισμού του σπιτιού, μαζί με τις οικογένειες τους και την ομάδα Sympraxis συμμετείχαν εθελοντικά και φύτεψαν τα πρώτα 250 δέντρα στην περιοχή. Με πλατύ χαμόγελο και ενθουσιασμό έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να δοθεί και πάλι ανάσα πράσινου σε έναν ζωτικό πνεύμονα της Αττικής που επλήγη σοβαρά από επανειλημμένες καταστροφικές πυρκαγιές.

Στόχο των 70 εθελοντών που συμμετείχαν, αποτέλεσε η προτροπή σε ενεργό δράση και η ανάγκη για την προστασία και την ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το σημείο που πραγματοποιήθηκε η αναδάσωση επελέγη με γνώμονα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης. Φυτεύτηκαν δέντρα που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής και αποτρέπουν τη γρήγορη εξάπλωση σε περίπτωση φωτιάς.

Η πρωτοβουλία της Henkel Hellas, όμως, δεν σταματά εδώ καθώς η εταιρεία συνεχίζει τη δράση της χρηματοδοτώντας έργο αναδάσωσης με τη φύτευση περισσότερων από 5.000 δέντρων στην Πεντέλη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη φροντίδα και την επιβίωση τους για τα επόμενα 3 χρόνια.

Όπως δεσμεύτηκαν τόσο η General Manager Greece & Cyprus του Henkel Consumer Brands, Carolina Markiewicz – Kuskowska όσο και η Στρατηγούλα Βαμβαλή, Head of Marketing and Trade Marketing Greece & Cyprus, η εταιρεία θα συνεχίσει μεθοδικά τις εθελοντικές δράσεις με την αρωγή έμπειρης επιστημονικής καθοδήγησης, τη σταθερή παρακολούθηση και τη συνεχή φροντίδα των αναδασωμένων περιοχών, με στόχο να αναγεννηθεί ένας φυσικός τόπος μέσα από το έργο αναδάσωσης της Henkel Hellas. Η επιτυχία της δράσης θα κριθεί από το ποσοστό επιβίωσης των δένδρων που θα φυτευτούν και όχι μόνο από τον αριθμό τους.

Τη σημαντική πρωτοβουλία τίμησαν με την παρουσία τους η κα Βίκυ Καβαλλάρη, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Εκπρόσωπος Περιφερειάρχη κ. Νίκου Χαρδαλιά και η κα Κατερίνα Μαϊχόσογλου, Δήμαρχος Διονύσου, Αγίου Στεφάνου.

Σχολιάζοντας την εθελοντική πρωτοβουλία της Henkel Consumer Brands, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Εκπρόσωπος Περιφερειάρχη κ. Νίκου Χαρδαλιά, Βίκυ Καβαλλάρη, δήλωσε: «Στόχος της περιφέρειας είναι η αποκατάσταση όλων των καμένων εκτάσεων της Αττικής μέσα από οργανωμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σε συνδυασμό με τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές και τη Henkel Hellas. Χαιρετίζουμε με σεβασμό την προσπάθεια αυτή και είμαστε πάντα δίπλα σας».

Από την πλευρά της η κα Κατερίνα Μαϊχόσογλου, Δήμαρχος Διονύσου, Αγίου Στεφάνου, τόνισε: «Χαιρόμαστε πραγματικά και δίνουμε πολλά συγχαρητήρια στην εξαιρετική πρωτοβουλία των εθελοντών της Henkel Hellas, που είναι σήμερα κοντά μας προκειμένου να βοηθήσουν να αποκατασταθεί η φυσική ομορφιά αυτού του τόπου. Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην συνεργασία από κοινού για να μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να προστατέψουμε αυτό το όμορφο τοπίο».

Από τους πλέον επιτυχημένους προμηθευτές επώνυμων προϊόντων

Η Henkel Hellas ως 100% θυγατρική της Henkel AG & Co από το 1989, έχει καταξιωθεί ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους προμηθευτές επώνυμων προϊόντων. Δραστηριοποιείται στους επιχειρηματικούς τομείς των Consumer Brands που καλύπτουν καταναλωτικές μάρκες και προϊόντα στους τομείς των Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Οικιακής Χρήσης, των Καλλυντικών/ Προϊόντων Ομορφιάς & Προσωπικής Φροντίδας και των Συγκολλητικών Τεχνολογιών με καταναλωτικές Συγκολλητικές Ουσίες και Βιομηχανικά Προϊόντα. Η Henkel Hellas απασχολεί περισσότερους από 189 εργαζομένους, έχοντας σημειώσει πωλήσεις ύψους 93,81 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4.33 εκατ ευρώ για το έτος 2022.

