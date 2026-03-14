Γερμανία: Αποτυγχάνει στους κλιματικούς στόχους, με ελάχιστη μείωση ρύπων το 2025

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία απέτυχαν και πάλι να φτάσουν τους στόχους που ορίζει ο νόμος για την Προστασία του Κλίματος και σχεδόν δεν μειώθηκαν καθόλου το 2025.

Οι εκπομπές μειώθηκαν μόλις κατά 0,1% πέρυσι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι εκπομπές της χώρας το 2025 ανήλθαν σε 649 εκατομμύρια τόνους CO2, επίδοση χειρότερη από αυτή που προέβλεπε η ομάδα εμπειρογνωμόνων Agora Energiewende, η οποία ανέμενε πτώση 1,5% σε ετήσια βάση.

Το 2024 είχε καταγραφεί μια σημαντικότερη πτώση της τάξης του 3,4%.Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Carsten Schneider, επέκρινε την έλλειψη βελτίωσης σε συνέδριο στο Βερολίνο το Σάββατο. Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός δήλωσε ότι παρά την αυξανόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αντλιών θερμότητας, η συνολική πρόοδος ήταν «υπερβολικά αργή» και προέτρεψε τους πολίτες να επιταχύνουν την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους ασφαλείας.

«Ό,τι ωφελεί το κλίμα αυξάνει επίσης την ασφάλεια και την οικονομική μας ισχύ», δήλωσε. «Κάθε επιπλέον κιλοβατώρα ανανεώσιμης ενέργειας καθιστά τη χώρα μας λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το αέριο και τον ενεργειακό μας εφοδιασμό πιο ασφαλή».

Παρά ταύτα, τόσο ο Schneider όσο και η Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος παρέμειναν αισιόδοξοι ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει τον κλιματικό στόχο του 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% σε σύγκριση με το 1990.Ο Schneider χαιρέτισε τον «αυξανόμενο ενθουσιασμό για τεχνολογίες προστασίας του κλίματος», όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι αντλίες θερμότητας. «Και υπάρχουν περισσότερα εγκεκριμένα έργα αιολικής ενέργειας από ποτέ. Αυτό δίνει ελπίδα ότι η πρόοδος θα ανεβάσει και πάλι ταχύτητα τα επόμενα χρόνια», είπε.

Η πρόκληση για το 2030

Οι εκπομπές θα πρέπει να μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 42 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως από το 2026 και μετά -δηλαδή πάνω από 40 φορές περισσότερο από τη μείωση που καταγράφηκε πέρυσι- για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030. Το 2025, οι εκπομπές της Γερμανίας ήταν 48% κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσης 1990.

Ο Schneider δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα επείγον» να μειωθούν οι εκπομπές στους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων -όπου οι εκπομπές αυξήθηκαν πέρυσι- προκειμένου να αποφευχθεί η δαπανηρή αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή η επιβολή προστίμων. Η επιδίωξη των κλιματικών στόχων στη Γερμανία, που αποτελούσε προτεραιότητα για την προηγούμενη κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, φαίνεται λιγότερο βέβαιη υπό την εντολή του συντηρητικού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Η κυβέρνησή του, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από τον Μάιο του 2025, έχει αντ' αυτού ταχθεί υπέρ της χαλάρωσης των περιβαλλοντικών προτύπων.Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η βιομηχανική της δύναμη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μέγεθος πίσω μόνο από τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

