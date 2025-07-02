«Λαβωμένη» η βρετανική κυβέρνηση από την ψηφοφορία για τις μεταρρυθμίσεις στην πρόνοια

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες, με 335 ψήφους υπέρ και 260 κατά, το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την πρόνοια, με την κυβέρνηση να εξασφαλίζει τελικά πλειοψηφία 75 ψήφων. Ωστόσο, η έγκριση ήρθε μόνο έπειτα από υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, υπό τον φόβο ανταρσίας από βουλευτές του Εργατικού Κόμματος.

Το νομοσχέδιο, αρχικά προέβλεπε σημαντικές αλλαγές στην επιδοματική πολιτική και είχε ήδη τροποποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε σε σχέδια περικοπών και αποφάσισε να διατηρήσει προσωρινά τα υφιστάμενα κριτήρια για τους ήδη δικαιούχους.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών συνεχίστηκαν, κυρίως λόγω ανησυχιών ότι τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια στις παροχές αναπηρίας θα τεθούν σε ισχύ πριν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αξιολόγηση του συστήματος. Λίγες μόλις ώρες πριν την ψηφοφορία, ο υφυπουργός εργασίας Στίβεν Τιμς, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση αποσύρει τελικά τις νέες ρυθμίσεις, μέχρι να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Οι συνεχείς κυβερνητικές υποχωρήσεις και αναδιπλώσεις άφησαν το νομοσχέδιο αποδυναμωμένο, χωρίς τα βασικά του μέτρα, προκαλώντας αμηχανία στην κυβέρνηση. Η υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Λιζ Κένταλ δήλωσε μετά την ψηφοφορία: «Θα ήθελα να είχαμε φτάσει εδώ με διαφορετικό τρόπο», επισημαίνοντας πως υπάρχουν «μαθήματα προς εξέταση» από τη διαδικασία.

Το κύρος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δέχτηκε νέο πλήγμα, καθώς το εσωκομματικό ρήγμα έγινε εμφανές. Παρά τις υποχωρήσεις, 49 Εργατικοί βουλευτές ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου. Ορισμένοι, όπως η Έμμα Λιούελ-Μπάκ, έκαναν λόγο για «απόλυτο χάος», με την ίδια να δηλώνει στο BBC: «Αυτό δεν είναι σοβαρός τρόπος για να νομοθετείς».

Άλλοι βουλευτές, όπως η Μέρι Κέλι Φόι, επεσήμαναν την αποδιοργάνωση της διαδικασίας: «Βγήκα για μία μπανάνα και όταν επέστρεψα, τα πράγματα είχαν αλλάξει ξανά – δεν ξέρω καν τι ψηφίζουμε».

Ο βουλευτής Κρις Κέρτις, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να προβεί σε αλλαγές, λέγοντας στο BBC Radio 4: «Δεν είναι αδυναμία να λαμβάνεις υπόψη τα δεδομένα και να αναθεωρείς τη θέση σου, όταν έτσι φτάνεις σε καλύτερο αποτέλεσμα».

Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και εκτός κοινοβουλίου. Οικονομικοί αναλυτές εξέφρασαν ανησυχία για τις συνέπειες των αναδιπλώσεων στους δημοσιονομικούς στόχους. Η νέα διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών, Έλεν Μίλερ, προειδοποίησε πως η καθυστέρηση ή ακύρωση των αλλαγών ενδέχεται να κοστίσει έως και 5 δισ. λίρες, γεγονός που θα εντείνει τη συζήτηση για πιθανές αυξήσεις φόρων το προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις για άτομα με αναπηρία παρέμειναν επιφυλακτικές σημειώνοντας πως, παρά τις αλλαγές, οι μελλοντικοί δικαιούχοι του επιδόματος θα δουν σημαντικές μειώσεις και κάνοντας λόγο για ένα «κακοσχεδιασμένο νομοσχέδιο».

Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου είναι χαρακτηριστικά της κυβερνητικής ταπείνωσης. «Ταπεινωμένος» γράφει η Sun αναφερόμενη στον πρωθυπουργό. Για «απόλυτη συνθηκολόγηση» κάνει λόγο η Daily Express και για «φάρσα» η Telegraph. Ο Guardian υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δέχθηκε πλήγμα από την διαδικασία ενώ για μία χαοτική κατάσταση μιλούν οι Times.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εξεταστεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων στις 9 Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

