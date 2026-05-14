Γαλάζια Σημαία σε 624 ελληνικές ακτές

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ανακοίνωσε τις ακτές, τις μαρίνες και τα σκάφη που βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία στη χώρα.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE) Νίκος Πέτρου και η υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος Σταματίνα Συρίγου.

Ο πρόεδρος της ΕΕΠΦ, Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί επί 40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά και τη δέσμευση των διαχειριστών τους.

