Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ανισότητα των φύλων, που για καιρό είχαν παραμεληθεί, αποτελούν τώρα αντικείμενο προειδοποιήσεων από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες επικρίνουν το χάσμα μεταξύ των πολιτικών ανακοινώσεων και της πραγματικότητας της χρηματοδότησης.

«Η κλιματική αλλαγή είναι σεξιστική», τόνισε η Ματίλντ Ενρί της CARE France. «Αποτελεί καταλύτη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, έναν πολλαπλασιαστή των κινδύνων» και «όταν χτυπούν οι ξηρασίες, όταν οι καλλιέργειες αποτυγχάνουν, οι γυναίκες είναι αυτές που τρώνε τελευταίες και λιγότερο».

Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες που υποφέρουν από την επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως είναι κατά 47,8 εκατομμύρια περισσότερες από τους άνδρες, υπογράμμισε η Action contre la faim (ACF), η οποία καταγγέλλει ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι ταυτόχρονα «αιτία και συνέπεια της πείνας».

Η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης επίσης επηρεάζει την ασφάλειά τους.

Κάθε αύξηση 1° Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας συνδέεται με αύξηση 4,7% της ενδοοικογενειακής βίας, επεσήμανε τον Απρίλιο του 2025 έρευνα της Initiative Spotlight, μιας συμμαχίας της ΕΕ, του ΟΗΕ και της κυβέρνησης του Μεξικού.

Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες στο Μπανγκλαντές, οδηγούν σε καταγεγραμμένη άνοδο της έμφυλης βίας και των γάμων παιδιών, ανέφερε η Ενρί ως παράδειγμα.

Εξάλλου η αδράνεια μπροστά στην κλιματική απορρύθμιση ενδέχεται να βυθίσει στην ακραία φτώχεια έως και επιπλέον 158,3 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια μέχρι το 2050, σύμφωνα με το Gender Snapshot 2025 του ΟΗΕ Γυναίκες.

Σε αυτό το πλαίσιο οι οργανώσεις θέλουν να πιέσουν την G7 ώστε να αναλάβει δράση.

Φεμινιστική διπλωματία

Αν και η Γαλλία, που έχει αναλάβει για φέτος την προεδρία της G7, διαθέτει στρατηγική για μια φεμινιστική διπλωματία την περίοδο 2025-2030, επί του πεδίου οι οργανώσεις καταγγέλλουν τη μείωση της βοήθειας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει.

Το 2025 η αναπτυξιακή βοήθεια που παρείχαν τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανήλθε σε 174,3 δισεκ. δολάρια, μείωση 23,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία ευθύνονται για το 95,7% της συνολικής μείωσης.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Υποστήριξης Φεμινιστικών Οργανώσεων (FSOF), «η πιο εμβληματική πρωτοβουλία της φεμινιστικής διπλωματίας της Γαλλίας, έχει επηρεαστεί σοβαρά», υπογράμμισε το Plan International France.

Οι μειώσεις αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία προγραμμάτων των διεθνών ΜΚΟ, πολλά από τα οποία αναγκάστηκαν να ανασταλούν, αλλά και στις τοπικές δομές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σε εκατομμύρια ωφελούμενους.

«Δυστυχώς, όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε αριθμούς θανάτων, παιδιών εκτός σχολείου, γάμων παιδιών...», υπογράμμισε η Μισέλ Περό του Plan International France.

Ωστόσο, πέρα από την ευαλωτότητά τους έναντι των κλιματικών κινδύνων, οι γυναίκες αποτελούν και μέρος των λύσεων, ιδίως στους τομείς της προστασίας της φύσης και της γεωργίας.

«Οι γυναίκες δεν είναι μόνο ευάλωτες. Αν τις υποστηρίξουμε, μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής», εκτίμησε η Χοάνγκ Θι Νγκοκ Χα, Βιετναμέζα ερευνήτρια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν τη διεξαγωγή της συνόδου της G7 για το Περιβάλλον στα τέλη Απριλίου.

Οι γυναίκες από τις κοινότητες των αυτοχθόνων εξακολουθούν να «αποκλείονται σχεδόν συστηματικά» από τα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με μία από αυτές, την Γκλάντις Γιολάντα Γκουαμάν Κασίγιας. Αυτή η ειδικός από τον Ισημερινό κάλεσε «τις κυβερνήσεις όλων των χωρών του κόσμου» να αποτελέσουν «κινητήριες δυνάμεις ώστε να ακουστούμε».

