Ένα εντυπωσιακό βίντεο το οποίο αποτυπώνει πόσο δύσκολο είναι για ένα ζώο να επιβιώνει στην άγρια ζωή κατέγραψε μια φωτογράφος. Η Σαβρέ Ντράκερ που αποθανατίζει εικόνες από την άγρια ζωή, βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος μήκους 6 μέτρων σε ένα νησί στη θάλασσα Σαλίς, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα από τουλάχιστον οκτώ φάλαινες δολοφόνους, γνωστές και ως όρκες.

Με το φωτογραφικό της φακό άρχισε να τις καταγράφει διότι από τις συντονισμένες κινήσεις και τα χτυπήματα της ουράς τους κατάλαβε ότι κυνηγούσαν. Η Ντράκερ χρησιμοποίησε τον φακό ζουμ της κάμεράς της για να εντοπίσει μια φώκια που προσπαθούσε να δραπετεύσει από το κοπάδι. Μία από τις λήψεις της έδειξε τη φώκια να πετάγεται στον αέρα πάνω από τις όρκες που έβγαζαν αφρούς από το νερό, υποθέτοντας ότι έβλεπε τις τελευταίες στιγμές της φώκιας που αγωνιζόταν για τη ζωή της.

Καθώς όμως οι όρκες πλησίαζαν το σκάφος, η Ντράκερ και η ομάδα της συνειδητοποίησαν ότι η ομάδα κυνηγούσε ακόμα τη φώκια. Όπως επιβάλλουν οι κανόνες, είχαν σβήσει τη μηχανή για να μην τραυματίσουν κάποια φάλαινα. Ξαφνικά η φώκια έκανε ένα άλμα και ανέβηκε σε μια πλατφόρμα κολύμβησης στην πρύμνη του σκάφους κοντά στη μηχανή.

Οι κανονισμοί απαγορεύουν επίσης το άγγιγμα στη φώκια. Η Ντράκερ άρχισε να γυρίζει βίντεο.

«Καημένη», ακούγεται να λέει καθώς η φώκια την κοιτάζει. «Είσαι καλά, απλώς μείνε».

Οι όρκες δεν τα παράτησαν αμέσως, αλλά αντίθετα φάνηκαν να συνεργάζονται για να ταρακουνήσουν τη βάρκα και να κάνουν τη φώκια να πέσει. Το βίντεο με το κινητό της Ντράκερ δείχνει τις όρκες να παρατάσσονται και να κινούνται προς τη βάρκα με κλιμακωτές βουτιές για να δημιουργήσουν κύματα.

Η φώκια στη βάρκα γλίστρησε τουλάχιστον μία φορά, αλλά κατάφερε να σκαρφαλώσει ξανά και οι όρκες κολύμπησαν μακριά μετά από περίπου 15 λεπτά.

Η Ντράκερ έχει φωτογραφίσει νεκρές φώκιες στα στόματα φαλαινών και στο παρελθόν και όπως λέει γενικά χαίρεται όταν οι φάλαινες καταφέρνουν να φάνε.

«Είμαι σίγουρα η όρκα της ομάδας, όλη μέρα, κάθε μέρα. Αλλά από τη στιγμή που αυτή η φώκια βρέθηκε στο σκάφος, μετατράπηκα κάπως σε.. φώκια της ομάδας», είπε σε συνέντευξή της στο Associated Press την Πέμπτη.

Οι φάλαινες δολοφόνοι που κυνηγούν φώκιες και ένα ποικίλο σύνολο θαλάσσιων ζώων στην περιοχή είναι γνωστές ως Bigg's ή «μεταβατικές» όρκες.

Πηγή: skai.gr

