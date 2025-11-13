Λογαριασμός
Βόλτα με τζιπ στη λίμνη Κατή στον Ανατολικό Όλυμπο

Tο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κάνει μια εκτός δρόμου (off road) διαδρομή που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ και επισκέπτεται τη λίμνη Κατή

Βόλτα στη λίμνη Κατή στον Ανατολικό Όλυμπο

Η Πιερία έχει πλούσια και πανέμορφα δάση, τα οποία αυτή την εποχή μοιάζουν με καμβά. Χρώματα ζεστά αλλά και έντονα που αλλάζουν σε κάθε... στροφή!

Μέσα σε αυτό το μαγευτικό τοπίο το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κάνει μια εκτός δρόμου (off road) διαδρομή που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Προορισμός;

Η τεχνητή λίμνη Κατή, μια παραμυθένια εικόνα στον Ανατολικό Όλυμπο.

Εκεί, παρέα με μια ομάδα νέων ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους και κάνουν δράσεις για την ανάδειξή του, στήνουμε μια υπαίθρια κουζίνα με φόντο τη φύση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πιερία Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
