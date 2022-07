Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία κάηκαν σπίτια σε πολλές περιοχές. Οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι καύσωνες έχουν γίνει πιο συχνοί, πιο έντονοι και διαρκούν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει ήδη θερμανθεί κατά περίπου 1,1C από τότε που ξεκίνησε η βιομηχανική εποχή και οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκτός εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κάνουν απότομες περικοπές στις εκπομπές.

Πολλές χώρες της Ευρώπης βρίσκονται στο έλεος του καύσωνα και χιλιάδες φωτιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές σημειώθηκαν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στο πορτοκαλί 5 περιφέρειες, εκ των οποίων μεγάλη ανησυχία εμπνέουν η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη. Σήμερα, Παρασκευή 15/7, ξέσπασαν μεγάλες φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο, την Ανάβυσσο και την Εύβοια.

Συγκεκριμένα, στο νότιο Ρέθυμνο κάηκαν περίπου 200 στρέμματα Ελαιώνων, ενώ εκκενώθηκε και ένας οικισμός. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν πολύ τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών.

Στην Ανάβυσσο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ευτυχώς κατάφεραν να τη σταματήσουν πριν εξαπλωθεί σε οικισμούς.

Στη Γαλλία εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες στα νοτιοδυτικά, όπως είπαν σήμερα οι αρχές.

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μάχονται από την Τρίτη να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές που αναζωπυρώθηκαν από τον καύσωνα και από τους ισχυρούς ανέμους.

Horrific fires in South Western France, the extreme heat is likely fuelling it quite a lot although there isn’t any confirmation as of yet. This just goes to show the power of this heatwave. pic.twitter.com/AtPTbVBsEX — London and The Home Counties Weather (@lhcweather) July 14, 2022

«Οι συνθήκες παραμένουν αντίξοες», ανέφεραν οι αρχές του νομού Ζιρόντ, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Οι φωτιές έχουν απανθρακώσει μέχρι τώρα συνολικά μια έκταση 73.000 στρεμμάτων, με 20.000 στρέμματα να έχουν καεί στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια άλλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην πόλη Ταρασκόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατέκαψε 10.000 στρέμματα τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Μια από τις δύο φωτιές στη Ζιρόντ είναι κοντά στην πόλη Λαντιρά νότια του Μπορντό, όπου έχουν καεί 42.000 στρέμματα, έχουν κλείσει δρόμοι και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους άλλοι 480 κάτοικοι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε σχεδόν 1.000.

Η άλλη πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 31.000 στρέμματα, σημειώθηκε κατά μήκος της Ακτής του Ατλαντικού στη Γαλλία, κοντά στον "Αμμόλοφο του Πιλά", τον υψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη, στην περιοχή του Κόλπου του Αρκασόν, πάνω από την οποία υψώνονταν στον ουρανό μαύρα σύννεφα καπνού.

Περίπου 6.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από τους γειτονικούς κατασκηνωτικούς χώρους και άλλοι 4.000 νωρίς χθες Πέμπτη.

Τρία σπίτια και δύο εστιατόρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές.

Δασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν, επίσης, στην Πορτογαλία και την Ισπανία καίγοντας σπίτια και απειλώντας περιουσίες καθώς σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης καταγράφονται καύσωνες με θερμοκρασίες, σε κάποιες περιοχές, που φθάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν την πόλη Monsagro καθώς οι πυρκαγιές ξέσπασαν νοτιότερα στο εθνικό πάρκο Monfragüe, όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών. Η κύρια διαδρομή N-5 στο Cáceres ακριβώς ανατολικά του πάρκου κόπηκε όταν μια δασική πυρκαγιά έφτασε στο δρόμο.

Στην Πορτογαλία, περισσότερες από 30 πυρκαγιές ήταν ενεργές το πρωί της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης μιας σε ένα δάσος στο Pombal στην κεντρική περιοχή της Leiria, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και μια εβδομάδα. Πάνω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα κάηκαν φέτος, μεγαλύτερη έκταση από ό,τι στο σύνολο του 2021.

Μάλιστα, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στην Πορτογαλία κατέγραψαν 238 θανάτους, περισσότερους από το κανονικό, από τις 7 Ιουλίου, τους οποίους απέδωσαν στις πολύ ζεστές και ξηρές συνθήκες. Περισσότερο επηρεάζονται οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Πηγή: skai.gr

