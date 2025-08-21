Βραζιλία: Μειώθηκε κατά 65% η επιφάνεια που κάηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου τον Ιούλιο

Σημαντική μείωση στις καταστροφές δασικής βλάστησης από πυρκαγιές καταγράφηκε στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που βρίσκεται στη Βραζιλία τον Ιούλιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης MapBiomas. Συγκεκριμένα, η επιφάνεια που επλήγη από πυρκαγιές μειώθηκε κατά 65% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου η περιοχή είχε δοκιμαστεί από μια ιστορική ξηρασία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιδιαίτερα θετική είδηση για την κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, εν όψει της επικείμενης COP30, της διεθνούς συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην πόλη Μπελέμ, στην καρδιά του Αμαζονίου.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το MapBiomas —ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ, πανεπιστημίων και τεχνολογικών εταιρειών— τον τελευταίο μήνα κάηκαν 1.430.000 στρέμματα στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη.

Επιστροφή των βροχών και μείωση πυρκαγιών

Ο Φελίπε Μαρτενέξεν από το Ινστιτούτο Ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM) σχολίασε πως η σημαντική μείωση της καμένης επιφάνειας το 2025 οφείλεται κυρίως στην επιστροφή των βροχών και στην παρατεταμένη περίοδο υγρασίας που ακολούθησε δύο έτη έντονης ξηρασίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από δυο χρόνια ακραίας ξηρασίας στον Αμαζόνιο το 2023 και το 2024, όταν είχαμε παρατηρήσει πυρκαγιές-ρεκόρ σε αυτό το βίωμα, η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί (...) ιδίως στην επιστροφή των βροχών, στην πιο έντονη και παρατεταμένη περίοδο υγρασίας».

Σε επίπεδο συνόλου Βραζιλίας, η έκταση που επλήγη από πυρκαγιές τον Ιούλιο ανήλθε στα 7.480.000 στρέμματα, σημειώνοντας μείωση κατά 40% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Είναι η μικρότερη έκταση που έχει καταγραφεί από το 2019, οπότε και ξεκίνησε η δημοσίευση στοιχείων από το MapBiomas.

Πλήγμα στη σαβάνα Σεχάντου

Η σαβάνα Σεχάντου, γνωστή για την πλούσια βιοποικιλότητά της, αποτέλεσε και φέτος την περιοχή με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις πυρκαγιές. Τον Ιούλιο, 5.710.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, αν και ο αριθμός αυτός παραμένει μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.

Ο κ. Μαρτενέξεν τόνισε πως οι «περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές του 2024, σε συνδυασμό με την αυξημένη παρακολούθηση, μπορεί να ώθησαν τους αγρότες και τους κατοίκους να δείξουν περισσότερη προσοχή», αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ενημέρωσης και της πρόληψης.

Την περασμένη χρονιά, η ιστορική ξηρασία —την οποία ειδικοί συνέδεσαν με την κλιματική αλλαγή— διευκόλυνε τη διασπορά των πυρκαγιών, μολονότι η πλειονότητα των εστιών είχε ανθρώπινη προέλευση.

Μειωμένη αποψίλωση αλλά παραμένουν οι προκλήσεις

Για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, 24,5 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων κάηκαν στη Βραζιλία, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση 59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού Περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα, η ελαφρά αύξηση της αποψίλωσης (4%) στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 οφείλεται κυρίως στις μεγάλες πυρκαγιές του β' εξαμήνου της περασμένης χρονιάς, υπενθυμίζοντας ότι οι ενέργειες προστασίας και αποκατάστασης του Αμαζονίου παραμένουν κρίσιμης σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.